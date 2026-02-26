Influencerzy pod lupą KRRiT. Agnieszka Glapiak: "Muszą być to odpowiedzialne treści"

Jeszcze do niedawna działalność influencerów pozostawała poza bezpośrednim zainteresowaniem regulatora mediów. Dziś to się zmienia. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji coraz uważniej przygląda się twórcom internetowym i chce, by funkcjonowali oni w bardziej uporządkowanych ramach prawnych.

O tym, dlaczego influencerzy powinni znaleźć się w specjalnym wykazie KRRiT, jakie zagrożenia i wyzwania stoją przed tym rynkiem oraz czy internetowi twórcy stają się nową formą dziennikarstwa, opowiada przewodnicząca KRRiT Agnieszka Glapiak w rozmowie z Radiem ESKA.

Szefowa regulatora podkreśla, że dynamiczny rozwój rynku influencer marketingu wymaga nie tylko większej świadomości ze strony twórców, ale także dostosowania przepisów do nowej rzeczywistości cyfrowej.

Jakub Krzyżak, Radio ESKA: Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, nazwa na to nie wskazuje, a jednak rozmawiamy dziś o influencerach.

Agnieszka Glapiak, przewodnicząca KRRiT: Tak, influencerzy można powiedzieć są w zasięgu zainteresowania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Oni tworzą treści, wideo, które publikują w internecie, a zgodnie z przepisami europejskimi i polskimi, muszą się im poddać i są pod naszą, można powiedzieć, kontrolą. Muszą być to odpowiedzialne treści, a przede wszystkim influencerzy, czego jeszcze nie robią, ja bardzo zachęcam do wpisu, do wykazu Krajowej Rady, do czego aplikuje nas właśnie prawo europejskie.

Influencerzy to coraz większa grupa w Polsce. Jak duża jest ona obecnie?

Polska w ogóle z krajów europejskich należy do tych, w których się najbardziej rozwija rynek influencerów. 21 milionów Polaków mówi, że obserwuje co najmniej jednego influencera. Ich jest w Polsce nawet do 900 tysięcy i można powiedzieć, że są bardzo wpływowi ludzie, bo oni mówią nam, proponują zakupy, określają trendy, wpływają na nasze opinie, więc ten wpływ to jest też odpowiedzialność, z której oni sobie powinni zdać sprawę, a więc wpis do rejestru, do wykazu w moim przekonaniu świadczy o ich odpowiedzialności, profesjonalizmie i przejrzystości działania na rynku medialnym. Także ja bardzo zachęcam do tego, żeby się wpisać. My oczywiście jako Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji jesteśmy od tego, żeby ich wspierać.

To jest pierwsza konferencja o influencerach i z influencerami. Będziemy te dyskusje kontynuować, dlatego że widzimy, że regulacje nowe powinny być takie, które sprzyjają influencerom, ale też chronią odbiorców i chronią influencerów przed różnymi złymi praktykami, bo oni też mogą być przecież wkręcani w różnego rodzaju gry, choćby na rynku reklamy.

Jakie są te największe wyzwania, przed którymi stoi dziś rynek influencerski, ale i jednocześnie Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji?

Przede wszystkim influencerzy muszą wiedzieć, że odbiorcami jest i młodzież, ale są też osoby starsze, o których dzisiaj mówili, którzy nie mają świadomości, że treści, które są publikowane mogą być dezinformacją, mogą wprowadzać błąd, mogą wykorzystywać. Więc tego powinni mieć świadomość. Natomiast bardzo duży rynek tzw. influencer marketing, czyli influencerzy reklamujący wiele produktów, oni lepiej docierają do odbiorców, bo powodują, że im się ufa. Więc z tego powinni sobie zdawać sprawę, ale też zastanowić się, że poprzez takie reklamowanie mogą być w pewien sposób również wykorzystani i to może być dla nich zagrożeniem. Nie tylko dla odbiorców, ale też dla tych, którzy te treści tworzą.

Można powiedzieć, że influencerzy to tacy współcześni dziennikarze, albo że w przyszłości zastąpią radiofonię i telewizję?

Tak, tu dzisiaj była podczas naszej konferencji mowa o tym, że to są właściwie dziennikarze, bo tworzą treści, oni mówili też o takich, można powiedzieć, mykach w cudzysłowie, to już najpierw jest taki klikalny tytuł, klikalny początek artykułu.

A my to znamy z clickbaitów.

Tak, ale my to znamy też z pracy dziennikarskiej. Teraz coraz częściej pierwsze zdanie, czy tak zwany lead, to jest zachęcające, a potem nie do końca te treści w tych artykułach się znajdują w rezultacie, więc na to zwracają uwagę. Dziennikarzem właściwie w moim przekonaniu może być dzisiaj każdy, kto potrafi pisać.

Jest tylko kwestia dbałości o język polski, bo to jest jednak ważne, żeby ten język polski używać tak, jak się go uczyliśmy, bo on jest dużą wartością.

Pisać albo nagrywać.

Pisać, mówić, tak, i mówić poprawnie. Ja jestem pełna podziwu i też zachwycona tym, że dzisiejsi goście nasi bardzo ładnie mówią po polsku i przemawiając, czy publikując swoje treści w internecie, można powiedzieć, że tworzą taki dobry przykład dla młodych ludzi, którzy ich oglądają, ale ciągle po tej drugiej stronie w głowie powinni mieć na uwadze to, że rzeczywiście odbiorcami są młodzi ludzie, których nie można sprowadzać na złą drogę, no i są też starsi, którzy ulegają różnego rodzaju wpływom, jeśli chodzi właśnie o różnego rodzaju towary, zachęty do kupowania różnych rzeczy, ale też zwykła dezinformacja, czyli to, co się dzieje w środowisku informacyjnym nie zawsze jest prawdziwe.

Taką najważniejszą rzeczą, która, jeśli musiałaby Pani oczywiście teraz wskazać, jedną rzecz, która jest potrzebna na ten moment, na rynku influencerów, co by to było?

No ja myślę, że to powinna być taka świadomość, na co zwracaliśmy uwagę, świadomość odpowiedzialności, to znaczy mam na uwadze tego, kto mnie słucha, kto ogląda moje treści, które publikuję i z drugiej strony świadomość, że mogę być narażony na wykorzystywanie przez różne niedogodne praktyki, złe praktyki właśnie w kontekście influencer marketing. Więc to są dwie rzeczy, na które powinniśmy zwrócić uwagę. I trzecia rzecz, no to jest kwestia regulacji, ja tutaj deklaruję, że Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji będzie wspierać influencerów w tworzeniu nowych regulacji prawnych, by prawo nadążało za nowościami, za tym nowoczesnym rynkiem cyfrowym, bo tego już się nie odwróci, to będzie się rozwijało i musimy się do tego przyzwyczaić.