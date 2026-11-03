Dominika Serowska urodziła! Partnerka Marcina Hakiela zdradziła, jak czują się po porodzie

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W życiu Dominiki Serowskiej i Marcina Hakiela nastał wyjątkowo radosny czas, ponieważ ich rodzina właśnie oficjalnie się powiększyła. Zakochani za pośrednictwem mediów społecznościowych przekazali swoim fanom informację o narodzinach wyczekiwanej córeczki.
W sekcji komentarzy pod opublikowanym postem błyskawicznie posypały się liczne gratulacje dla rodziców. „Księżniczka już tu jest” - przekazali swoim obserwatorom, obwieszczając światu tę radosną nowinę.
Dominika Serowska mówi o samopoczuciu po narodzinach córki
Przyjście na świat nowego członka rodziny to niezwykłe przeżycie, jednak pierwsze dni po rozwiązaniu wymagają od matki i noworodka przede wszystkim odpoczynku. Zapytaliśmy Dominikę Serowską, jak ona i jej córeczka czują się po porodzie. Partnerka tancerza miała dla nas bardzo optymistyczne wieści.
Wszystko dobrze. Obie jesteśmy dzielne i dochodzimy do siebie
Taką informację przekazała nam bezpośrednio Dominika Serowska.
Warto przypomnieć, że wieści o kolejnej ciąży para ogłosiła pod koniec czerwca 2026 roku. Zakochani wspólnie wychowują już syna o imieniu Romeo. Z kolei sam Marcin Hakiel ma jeszcze dwoje starszych dzieci, syna Adama oraz córkę Helenę, które są owocem jego poprzedniego małżeństwa z Katarzyną Cichopek.
Dominika Serowska i Marcin Hakiel pokazali córkę na Instagramie
Opublikowane na Instagramie kadry z nowo narodzoną dziewczynką zostały opatrzone przez mamę specjalnymi podpisami oraz hasztagami.
𝟸.𝟷𝟷.𝟸𝟶𝟸𝟼 𝚅𝚒𝚟𝚒𝚎𝚗𝚗𝚎
#theprincessishere#thequeenv
Kolejność oklasków od publiczności, ale nie możemy ich usłyszeć
Wpisy Serowskiej, zawierające fotografie oraz nagranie wideo z „małą księżniczką”, spotkały się z ogromnym entuzjazmem internautów, którzy ruszyli z gratulacjami dla mamy i nowo narodzonej dziewczynki.
Gratulacje, śliczności mamusi i tatusia
Romeowi się poszczęściło!
Gratulacje, dużo siły, buziaki
Witaj maleństwo! Gratulacje dla rodziców
Piękne imię. Dużo zdrówka i przespanych nocy kochani