Dominika Serowska urodziła! Partnerka Marcina Hakiela zdradziła, jak czują się po porodzie

Joanna Konieczna-Krzyżaniak
Joanna Konieczna-Krzyżaniak
2026-11-03 13:30

Dominika Serowska oraz Marcin Hakiel cieszą się z narodzin kolejnego dziecka. Zakochani powitali na świecie dziewczynkę, której nadali imię Vivienne. Informacją o szczęśliwym rozwiązaniu podzielili się z fanami na Instagramie. "Super Express" skontaktował się z mamą małej „księżniczki”, a Dominika Serowska zdradziła, w jakiej formie są obie po porodzie.

W życiu Dominiki Serowskiej i Marcina Hakiela nastał wyjątkowo radosny czas, ponieważ ich rodzina właśnie oficjalnie się powiększyła. Zakochani za pośrednictwem mediów społecznościowych przekazali swoim fanom informację o narodzinach wyczekiwanej córeczki.

W sekcji komentarzy pod opublikowanym postem błyskawicznie posypały się liczne gratulacje dla rodziców. „Księżniczka już tu jest” - przekazali swoim obserwatorom, obwieszczając światu tę radosną nowinę.

Uśmiechnięta Dominika Serowska. Na miniaturach nowo narodzona córka pary. O powiększeniu rodziny przeczytasz w Eska.
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Dominika Serowska mówi o samopoczuciu po narodzinach córki

Przyjście na świat nowego członka rodziny to niezwykłe przeżycie, jednak pierwsze dni po rozwiązaniu wymagają od matki i noworodka przede wszystkim odpoczynku. Zapytaliśmy Dominikę Serowską, jak ona i jej córeczka czują się po porodzie. Partnerka tancerza miała dla nas bardzo optymistyczne wieści.

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Czy Marcin Hakiel i Dominika do siebie pasują?

Wszystko dobrze. Obie jesteśmy dzielne i dochodzimy do siebie

Taką informację przekazała nam bezpośrednio Dominika Serowska.

Warto przypomnieć, że wieści o kolejnej ciąży para ogłosiła pod koniec czerwca 2026 roku. Zakochani wspólnie wychowują już syna o imieniu Romeo. Z kolei sam Marcin Hakiel ma jeszcze dwoje starszych dzieci, syna Adama oraz córkę Helenę, które są owocem jego poprzedniego małżeństwa z Katarzyną Cichopek.

Dominika Serowska i Marcin Hakiel pokazali córkę na Instagramie

Opublikowane na Instagramie kadry z nowo narodzoną dziewczynką zostały opatrzone przez mamę specjalnymi podpisami oraz hasztagami.

𝟸.𝟷𝟷.𝟸𝟶𝟸𝟼 𝚅𝚒𝚟𝚒𝚎𝚗𝚗𝚎

#theprincessishere#thequeenv

Kolejność oklasków od publiczności, ale nie możemy ich usłyszeć

Wpisy Serowskiej, zawierające fotografie oraz nagranie wideo z „małą księżniczką”, spotkały się z ogromnym entuzjazmem internautów, którzy ruszyli z gratulacjami dla mamy i nowo narodzonej dziewczynki.

Gratulacje, śliczności mamusi i tatusia

Romeowi się poszczęściło!

Gratulacje, dużo siły, buziaki

Witaj maleństwo! Gratulacje dla rodziców

Piękne imię. Dużo zdrówka i przespanych nocy kochani

Tak kiedyś wyglądała Dominika Serowska. Ukochana Hakiela na zdjęciach sprzed lat

ROLKI