Dominika Serowska urodziła! Partnerka Marcina Hakiela zdradziła, jak czują się po porodzie

W życiu Dominiki Serowskiej i Marcina Hakiela nastał wyjątkowo radosny czas, ponieważ ich rodzina właśnie oficjalnie się powiększyła. Zakochani za pośrednictwem mediów społecznościowych przekazali swoim fanom informację o narodzinach wyczekiwanej córeczki.

W sekcji komentarzy pod opublikowanym postem błyskawicznie posypały się liczne gratulacje dla rodziców. „Księżniczka już tu jest” - przekazali swoim obserwatorom, obwieszczając światu tę radosną nowinę.

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Dominika Serowska mówi o samopoczuciu po narodzinach córki

Przyjście na świat nowego członka rodziny to niezwykłe przeżycie, jednak pierwsze dni po rozwiązaniu wymagają od matki i noworodka przede wszystkim odpoczynku. Zapytaliśmy Dominikę Serowską, jak ona i jej córeczka czują się po porodzie. Partnerka tancerza miała dla nas bardzo optymistyczne wieści.

Sonda Czy Marcin Hakiel i Dominika do siebie pasują? Tak, bardzo fajna z nich para Nie, Cichopek była dla niego lepsza On powinien być mój!

Wszystko dobrze. Obie jesteśmy dzielne i dochodzimy do siebie

Taką informację przekazała nam bezpośrednio Dominika Serowska.

Warto przypomnieć, że wieści o kolejnej ciąży para ogłosiła pod koniec czerwca 2026 roku. Zakochani wspólnie wychowują już syna o imieniu Romeo. Z kolei sam Marcin Hakiel ma jeszcze dwoje starszych dzieci, syna Adama oraz córkę Helenę, które są owocem jego poprzedniego małżeństwa z Katarzyną Cichopek.

Dominika Serowska i Marcin Hakiel pokazali córkę na Instagramie

Opublikowane na Instagramie kadry z nowo narodzoną dziewczynką zostały opatrzone przez mamę specjalnymi podpisami oraz hasztagami.

𝟸.𝟷𝟷.𝟸𝟶𝟸𝟼 𝚅𝚒𝚟𝚒𝚎𝚗𝚗𝚎 #theprincessishere#thequeenv Kolejność oklasków od publiczności, ale nie możemy ich usłyszeć

Wpisy Serowskiej, zawierające fotografie oraz nagranie wideo z „małą księżniczką”, spotkały się z ogromnym entuzjazmem internautów, którzy ruszyli z gratulacjami dla mamy i nowo narodzonej dziewczynki.

Gratulacje, śliczności mamusi i tatusia Romeowi się poszczęściło! Gratulacje, dużo siły, buziaki Witaj maleństwo! Gratulacje dla rodziców Piękne imię. Dużo zdrówka i przespanych nocy kochani