Zatrzymanie na warszawskiej Woli. Dwóch 16-latków napadło na mężczyznę i świadka

Napad rabunkowy na warszawskiej Woli

Zdarzenie miało miejsce 10 sierpnia 2026 roku na terenie warszawskiej Woli. Funkcjonariusze otrzymali informację o pobiciu mężczyzny i natychmiast skierowali na miejsce patrol. Według ustaleń policji dwaj sprawcy uderzali pokrzywdzonego pięściami w twarz, starając się zabrać mu 50 zł. Gdy zaatakowany mężczyzna próbował się wyswobodzić, napastnicy kopali go kolanem w głowę i zadawali kolejne ciosy, aż ostatecznie wyjęli pieniądze z jego portfela.

Interwencja świadka i pomoc medyczna

Na agresywne zachowanie nastolatków zareagował jeden z przechodniów, który również został zaatakowany i uderzony pięścią w głowę. Jeden ze sprawców kontynuował atak na pierwszą ofiarę, natomiast drugi prowokował go do dalszego pobicia. Po całym zajściu obaj sprawcy uciekli z miejsca zdarzenia. Wezwany na miejsce zespół ratownictwa medycznego przetransportował pobitego mężczyznę do szpitala.

Pościg za 16-latkami w Warszawie

Policjanci z wolskiej patrolówki wspólnie z innymi zaangażowanymi patrolami rozpoczęli poszukiwania, ustalając wcześniej wizerunek podejrzanych. Po krótkim czasie funkcjonariusze zauważyli dwóch młodych mężczyzn odpowiadających rysopisowi. Na widok oznakowanego radiowozu nastolatkowie zaczęli uciekać, jednak po kilkusetmetrowym pościgu zostali obezwładnieni i zatrzymani. Podczas interwencji sprawcy do samego końca stawiali policjantom czynny oraz bierny opór.

Trzymiesięczny pobyt w schronisku dla nieletnich

Zatrzymani 16-latkowie zostali przewiezieni do komendy, a następnie umieszczeni w policyjnej izbie dziecka. Materiały zebrane przez funkcjonariuszy trafiły do sądu rodzinnego wraz z wnioskiem o zastosowanie środka tymczasowego. Nastolatkowie odpowiedzą za rozbój, usiłowanie rozboju, uszkodzenie ciała oraz naruszenie nietykalności cielesnej świadka. Sąd zdecydował o umieszczeniu ich w schronisku dla nieletnich na okres 3 miesięcy, ponieważ ich czyny zakwalifikowano jako mające charakter chuligański.

Źródło: Policja.pl