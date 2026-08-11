15 sierpnia 2026: Podwójne święto i wyjątkowy układ w kalendarzu

Sierpień to dla wielu Polaków czas odpoczynku, ale data 15 sierpnia zawsze zajmuje w kalendarzu miejsce szczególne. Łączy ona w sobie dwa ważne wydarzenia: kościelne święto Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, znane powszechnie jako dzień Matki Boskiej Zielnej, oraz państwowe Święto Wojska Polskiego. W 2026 roku ten dzień wypada w sobotę, co niesie ze sobą konkretne skutki prawne i organizacyjne dla milionów osób.

Taki układ dni sprawia, że zamiast zwykłego wolnego weekendu, otrzymujemy szansę na wydłużenie letniego wypoczynku. Choć data ta jest stała, jej wpływ na nasz harmonogram pracy zmienia się w zależności od roku. W 2026 roku sobotnie święto wymusza na pracodawcach oraz instytucjach państwowych podjęcie decyzji, które wpłyną na to, jak będziesz mógł załatwić swoje sprawy urzędowe czy zaplanować domowe obowiązki.

Zgodnie z przepisami Kodeksu pracy, a konkretnie art. 130 § 2, każde święto występujące w okresie rozliczeniowym i przypadające w innym dniu niż niedziela obniża wymiar czasu pracy o 8 godzin. Dla osób pracujących w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy oznacza to, że za 15 sierpnia 2026 roku przysługuje ci dodatkowy dzień wolny. Pracodawca ma obowiązek wyznaczyć go w tym samym okresie rozliczeniowym, w którym wypada święto.

Matka Boska Zielna. Skąd wzięła się tradycja święcenia bukietów?

Zwyczaj przynoszenia do kościoła bukietów złożonych z ziół, kwiatów i kłosów zbóż jest jedną z najpiękniejszych polskich tradycji ludowych. Choć religijnym fundamentem tego dnia jest dogmat o Wniebowzięciu Najświętszej Maryi Panny, ludowa nazwa „Matka Boska Zielna” wywodzi się z apokryficznej legendy. Głosi ona, że po śmierci Maryi apostołowie chcieli odwiedzić jej grób. Gdy go otworzyli, nie znaleźli tam ciała, lecz jedynie pachnące kwiaty i rzadkie zioła.

Tradycja ta ma też głębokie korzenie w dawnym rytmie życia wiejskiego. Połowa sierpnia to czas, gdy pierwsze żniwa dobiegają końca, a ogrody i łąki kipią obfitością. Święcenie roślin było formą dziękowania za plony i prośbą o pomyślność w kolejnym roku. Dawniej wierzono, że poświęcony bukiet, zwany w różnych regionach równianką lub zielem, nabiera szczególnych mocy opiekuńczych dla domu i domowników.

Co powinno znaleźć się w bukiecie na Matkę Boską Zielną?

Tradycyjny bukiet na 15 sierpnia nie jest przypadkową wiązanką kwiatów. Według ludowych przekazów powinien on składać się z czterech kluczowych elementów: ziół leczniczych, kłosów zbóż, warzyw oraz owoców. W takim bukiecie nie może zabraknąć dziurawca, rumianku czy piołunu, które symbolizują zdrowie. Ważnym dodatkiem są dojrzałe kłosy pszenicy lub żyta, a także nabite na patyczki jabłka lub gałązki z owocami jarzębiny.

Ciekawostką jest fakt, że dawniej surowo przestrzegano unikania w bukiecie roślin pastewnych, takich jak koniczyna czy łubin. Uważano, że nie pasują one do tak uroczystej wiązanki. Poświęcony bukiet zabierano do domu i starannie suszono. Nie wyrzucano go przez cały rok – przechowywany za świętym obrazem miał chronić gospodarstwo przed burzami, nawałnicami oraz chorobami zwierząt. Dopiero w kolejnym roku, przed przygotowaniem nowej równianki, stary bukiet uroczyście spalano.