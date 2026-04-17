Piotr Rubik na wózku inwalidzkim. Żona muzyka pokazała ujęcia z amerykańskiego szpitala. Wszystko wyjaśnił!

Agata Rubik pokazała męża na wózku. Fani Piotra Rubika zaniepokojeni

Małżeństwo Rubików od dłuższego czasu chętnie relacjonuje swoje amerykańskie życie w mediach społecznościowych. Do tej pory nic nie wskazywało na to, by 57-letni kompozytor miał jakiekolwiek problemy zdrowotne, ponieważ muzyk był w pełni sił i nie narzekał na żadne dolegliwości. Sytuacja zmieniła się, gdy żona artysty opublikowała w sieci kadr, na którym jej mąż porusza się na wózku inwalidzkim. Ten niecodzienny widok natychmiast zszokował internautów, którzy zaczęli masowo dopytywać o stan zdrowia kompozytora. Wobec narastającego szumu medialnego, Piotr Rubik postanowił osobiście zabrać głos i wyjaśnić całe zajście.

QUIZ Zdrowotne sekrety naszych babć. Jak leczono choroby w PRL-u? Pytanie 1 z 10 Co stosowano w PRL-u na przeziębienie zamiast leków? syrop z cebuli napar z kawy sok z buraka węgiel aktywowany Następne pytanie

Od wczoraj w internecie mnóstwo newsów à propos mojego pobytu w szpitalu. Wszystko ze mną w porządku. Miałem zastrzyk w dysk na rwę kulszową i to się tutaj robi w szpitalu. Więc mam nadzieję, że po mojej rwie za chwilę nie będzie śladu i tylko ja się rwę do was na koncerty w przyszłym tygodniu. Ty też się rwij z domu i przybądź do Legionowa i Puław - napisał Piotr na InstaStory i dodał również anglojęzyczną wersję.

Piotr Rubik ujawnia powód wizyty w szpitalu

Kompozytor postanowił szczegółowo odnieść się do swojej sytuacji medycznej. Muzyk wytłumaczył internautom, że korzystanie ze sprzętu do poruszania się wynikało wyłącznie z rygorystycznych przepisów panujących w amerykańskich placówkach zdrowotnych.

Zobacz także: Wakacje ze świnkami! Rubikowie na Bahamach mają niecodzienne towarzystwo

Byłem na zastrzyku w dysk, który ma zmniejszyć stan zapalny, który powoduje powstanie rwy kulszowej. Taki zastrzyk robi się tutaj w warunkach szpitalnych, a jak coś się robi w warunkach szpitalnych, to zawsze cię potem wywożą wózkiem do samochodu, ponieważ takie mają procedury - dodał artysta.

Chwilę po oficjalnym oświadczeniu muzyka jego ukochana również postanowiła uspokoić zmartwionych obserwatorów. Agata Rubik wrzuciła do sieci pełne słońca nagranie ze wspólnej przechadzki brzegiem oceanu.

Dzień dobry z plaży. Piotr już zszedł z wózka i prawie dorównuje mi kroku.

Szybka reakcja słynnej pary sprawiła, że sympatycy artysty wreszcie mogli odetchnąć z ulgą. Całe zamieszanie związane z atakiem rwy kulszowej i wymuszoną hospitalizacją okazało się świetnym pretekstem do promocji nadchodzących wydarzeń muzycznych. Fani będą mieli okazję zobaczyć swojego ulubieńca na żywo podczas koncertów zaplanowanych na 25 i 26 kwietnia.

Zobacz także: Córka Rubika pozuje w bikini. Ona ma dopiero 16 lat?

Zobaczcie więcej zdjęć. Paulina Sykut-Jeżyna pokazała uśmiech jak spod linijki. A jak było kiedyś? Zobaczcie!

Ciężko chora Anna Nehrebecka zwolniona z pracy mimo umowy. Musiała iść na emeryturę