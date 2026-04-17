Piotr Rubik na wózku inwalidzkim. Żona muzyka pokazała ujęcia z amerykańskiego szpitala. Wszystko wyjaśnił!

Aga Kwiatkowska
Aga Kwiatkowska
2026-04-17 8:38

Piotr Rubik niespodziewanie pokazał się fanom na wózku inwalidzkim, co natychmiast wywołało falę zaniepokojenia w sieci. Artysta szybko uspokoił internautów, tłumacząc prawdziwe powody swojej wizyty w szpitalu. Niedługo potem jego żona udostępniła wideo, na którym kompozytor pokazał się w pełni sił.

Piotr Rubik
Piotr Rubik Piotr Rubik Piotr Rubik Piotr Rubik
Galeria zdjęć 18

Agata Rubik pokazała męża na wózku. Fani Piotra Rubika zaniepokojeni

Małżeństwo Rubików od dłuższego czasu chętnie relacjonuje swoje amerykańskie życie w mediach społecznościowych. Do tej pory nic nie wskazywało na to, by 57-letni kompozytor miał jakiekolwiek problemy zdrowotne, ponieważ muzyk był w pełni sił i nie narzekał na żadne dolegliwości. Sytuacja zmieniła się, gdy żona artysty opublikowała w sieci kadr, na którym jej mąż porusza się na wózku inwalidzkim. Ten niecodzienny widok natychmiast zszokował internautów, którzy zaczęli masowo dopytywać o stan zdrowia kompozytora. Wobec narastającego szumu medialnego, Piotr Rubik postanowił osobiście zabrać głos i wyjaśnić całe zajście.

Od wczoraj w internecie mnóstwo newsów à propos mojego pobytu w szpitalu. Wszystko ze mną w porządku. Miałem zastrzyk w dysk na rwę kulszową i to się tutaj robi w szpitalu. Więc mam nadzieję, że po mojej rwie za chwilę nie będzie śladu i tylko ja się rwę do was na koncerty w przyszłym tygodniu. Ty też się rwij z domu i przybądź do Legionowa i Puław - napisał Piotr na InstaStory i dodał również anglojęzyczną wersję.

Piotr Rubik ujawnia powód wizyty w szpitalu

Kompozytor postanowił szczegółowo odnieść się do swojej sytuacji medycznej. Muzyk wytłumaczył internautom, że korzystanie ze sprzętu do poruszania się wynikało wyłącznie z rygorystycznych przepisów panujących w amerykańskich placówkach zdrowotnych.

Zobacz także: Wakacje ze świnkami! Rubikowie na Bahamach mają niecodzienne towarzystwo

Byłem na zastrzyku w dysk, który ma zmniejszyć stan zapalny, który powoduje powstanie rwy kulszowej. Taki zastrzyk robi się tutaj w warunkach szpitalnych, a jak coś się robi w warunkach szpitalnych, to zawsze cię potem wywożą wózkiem do samochodu, ponieważ takie mają procedury - dodał artysta.

Chwilę po oficjalnym oświadczeniu muzyka jego ukochana również postanowiła uspokoić zmartwionych obserwatorów. Agata Rubik wrzuciła do sieci pełne słońca nagranie ze wspólnej przechadzki brzegiem oceanu.

Dzień dobry z plaży. Piotr już zszedł z wózka i prawie dorównuje mi kroku.

Szybka reakcja słynnej pary sprawiła, że sympatycy artysty wreszcie mogli odetchnąć z ulgą. Całe zamieszanie związane z atakiem rwy kulszowej i wymuszoną hospitalizacją okazało się świetnym pretekstem do promocji nadchodzących wydarzeń muzycznych. Fani będą mieli okazję zobaczyć swojego ulubieńca na żywo podczas koncertów zaplanowanych na 25 i 26 kwietnia.

Zobacz także: Córka Rubika pozuje w bikini. Ona ma dopiero 16 lat?

Zobaczcie więcej zdjęć. Paulina Sykut-Jeżyna pokazała uśmiech jak spod linijki. A jak było kiedyś? Zobaczcie!

Ciężko chora Anna Nehrebecka zwolniona z pracy mimo umowy. Musiała iść na emeryturę
Paulina Sykut-Jeżyna
Galeria zdjęć 27
Radio ESKA Google News
Piotr Rubik