Mecz Polska – Ukraina. Dwóch Semeniuków po obu stronach siatki

Reprezentacja Polski w siatkówce notuje znakomite wyniki w tegorocznych mistrzostwach, ale przed nimi starcie z najtrudniejszym dotychczasowym grupowym oponentem, Ukrainą .

. Kibice będą świadkami niecodziennej sytuacji, w której barw obu narodowych drużyn będą bronić zawodnicy noszący to samo nazwisko: Kamil Semeniuk i Jurij Semeniuk.

Nasi rywale zdążyli już sprawić niespodziankę w turnieju, jednak polski sztab rzekomo posiada specjalny plan na ten mecz. Pytanie brzmi, czy Biało-Czerwoni podtrzymają dobrą serię.

W niedzielnym spotkaniu polscy zawodnicy rozbili reprezentację Macedonii Północnej, wygrywając 3:0 w zaledwie 67 minut. Choć przeciwnicy nie stanowili większego zagrożenia, reprezentanci Polski zaznaczali po końcowym gwizdku, że istotne było zachowanie odpowiedniego poziomu skupienia przez całe zawody.

- Od samego początku byliśmy skoncentrowani – mówił po meczu Bartłomiej Bołądź, najskuteczniejszy zawodnik w tym spotkaniu. Atakujący zdobył 13 punktów przy 67-procentowej skuteczności. - Zawsze wychodzę z założenia, że może być lepiej. Mam nadzieję, że forma jeszcze będzie szła do góry. Najważniejsze jednak, że wygraliśmy 3:0, bo zawsze liczy się zespół – dodał skromnie.

QUIZ: Co wiesz o polskiej siatkówce? Pytanie 1 z 12 1. Który siatkarz reprezentacji Polski zdobywał złoty medal mistrzostw Europy (2009) i jest obecny podczas imprezy w 2023 roku? Paweł Zatorski Karol Kłos Bartosz Kurek Następne pytanie

Mecz Polska Ukraina. Jaką taktykę mają Biało-Czerwoni na mistrzostwa?

Nadchodzący pojedynek oznacza znaczne podniesienie poziomu trudności. Ekipa zza naszej wschodniej granicy udowodniła swoje możliwości, pokonując silną Bułgarię i bez wątpienia ma ochotę postawić trudne warunki także polskim mistrzom. Gracze znad Wisły mają jednak pełną świadomość skali tego wyzwania.

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- Teraz poziom idzie w górę. Skupialiśmy się przede wszystkim na tym, co my chcemy grać i czego chcemy pilnować. Fajnie, że wszyscy mieli okazję zagrać i jesteśmy „pod prądem”. Mam nadzieję, że szczyt przyjdzie idealnie na fazę pucharową – przyznał rozgrywający reprezentacji Polski Jan Firlej.

Ważnym elementem dla polskiego zespołu będzie neutralizacja środkowego bloku rywali, Jurija Semeniuka, który w rozgrywkach ligowych jest klubowym kolegą Jana Firleja. Jak z przymrużeniem oka przyznaje nasz rozgrywający, kadra posiada opracowany plan na zawodnika występującego w stołecznej drużynie.

- Zagrali świetny mecz z Bułgarami, więc na pewno będzie to dla nas ciężkie spotkanie. Znamy Ukrainę nie od dziś, graliśmy z nimi w tym sezonie wiele razy. To niebezpieczny zespół – ocenił Firlej, po czym dodał: - Mieliśmy już okazję się spotkać z Jurijem, zawsze się gdzieś tam przytkniemy parę razy, ale oczywiście w dobrym tonie. Jurij lubi grać naprzeciwko nas, ale coś tam mamy na niego, choć nie będę zdradzał. Jest w dobrej formie, więc będziemy musieli się mocno napracować, żeby go ograniczyć – zakończył tajemniczo rozgrywający reprezentacji Polski.