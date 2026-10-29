Tak dziś wygląda grób Anny Przybylskiej. Od śmierci uwielbianej aktorki minęło 12 lat

D.P
2026-10-29 14:09

Dwanaście lat temu odeszła uwielbiana przez Polaków aktorka Anna Przybylska. Widzowie zapamiętali ją przede wszystkim z roli Marylki w serialu „Złotopolscy”, a wielką popularność zdobyła także dzięki występom w filmach „Kariera Nikosia Dyzmy” i „Bilet na Księżyc”. Jej przedwczesne odejście poruszyło fanów w całej Polsce. Aktorka zmarła w wieku zaledwie 35 lat i została pochowana na cmentarzu parafialnym przy kościele św. Michała Archanioła w Gdyni-Oksywiu. Tak prezentuje się jej nagrobek tuż przed dniem Wszystkich Świętych.

Anna Przybylska i jej największe role. Za te produkcje pokochali ją Polacy

Anna Przybylska przyszła na świat 26 grudnia 1978 roku w Gdyni. Już jako dziecko interesowała się występami scenicznymi. W młodym wieku należała do zespołu wokalno-tanecznego „Jantarki”, a w 1994 roku nawiązała współpracę z agencją modelek Perfect Studio. Znalazła się także w finałowej trójce konkursu „Twarz Roku”. Karierę aktorską rozpoczęła w 1997 roku, debiutując w filmie „Ciemna strona Wenus” w reżyserii Radosława Piwowarskiego. Największą popularność i sympatię widzów przyniosła jej jednak rola policjantki Marylki w serialu „Złotopolscy”.

Inną produkcją, dzięki której Anna Przybylska zyskała ogromną rozpoznawalność, był popularny serial komediowy „Daleko od noszy”, emitowany przez Polsat. Aktorka grała w nim doktor Karinę. Jej kariera nie ograniczała się jednak jedynie do ról telewizyjnych. Można ją było oglądać także na wielkim ekranie, m.in. w filmach „Kariera Nikosia Dyzmy” i „Bilet na Księżyc”. Za sprawą swoich kreacji aktorskich zdobyła ogromną sympatię widzów i stała się jedną z najbardziej lubianych gwiazd w Polsce.

Anna Przybylska i Jarosław Bieniuk. Tak wyglądało życie prywatne aktorki

W 2000 roku Anna Przybylska poślubiła tenisistę Dominika Zygrę. Ich związek małżeński nie trwał jednak długo, ponieważ już w kolejnym roku doszło do rozwodu. Później aktorka związała się z piłkarzem Jarosławem Bieniukiem, z którym założyła rodzinę i miała troje dzieci. W 2002 roku urodziła się ich córka Oliwia, cztery lata później na świat przyszedł syn Szymon, a w 2011 roku urodził się najmłodszy syn Jan. Przybylska i Bieniuk przez wiele lat byli jedną z najbardziej znanych par w polskim show-biznesie. W 2006 roku otrzymali nominację w plebiscycie „Róże Gali”, organizowanym przez magazyn „Gala”, w kategorii „Piękna Para”.

Śmierć Anny Przybylskiej i jej grób przed Wszystkich Świętych 2026

Pod koniec lipca 2013 roku Anna Przybylska poddała się operacji usunięcia guza trzustki w jednej z klinik w Gdańsku. Pomocy medycznej szukała również poza Polską, gdzie leczyła się w Szwajcarii. Wiadomość o jej chorobie wywołała ogromne poruszenie w całym kraju. W sierpniu 2013 roku „Tygodnik Angora” opublikował na okładce informację o problemach zdrowotnych aktorki. Numer ten osiągnął najwyższą sprzedaż spośród wszystkich wydań czasopisma w tamtym roku.

Niestety, pomimo prowadzonego leczenia, życia aktorki nie udało się ocalić. Anna Przybylska odeszła 5 października 2014 roku w rodzinnym domu w Gdyni-Orłowie. Miała tylko 35 lat. Pogrzeb odbył się cztery dni później, 9 października. Aktorka spoczęła w grobie swojego ojca na cmentarzu parafialnym przy kościele św. Michała Archanioła w Gdyni-Oksywiu. Od jej odejścia upłynęło już 12 lat. Tak prezentuje się grób uwielbianej aktorki tuż przed dniem Wszystkich Świętych 2026.

Tak dziś wygląda grób Anny Przybylskiej. Uwielbianą aktorkę pożegnaliśmy 12 lat temu
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ROLKI