Burza po Złotej Piłce z Ewą Pajor! "Okradziona jak Lewandowski"

Ewa Pajor okradziona ze Złotej Piłki jak Lewandowski?!

Po osiągnięciu historycznego sukcesu w plebiscycie Złotej Piłki, Ewa Pajor odczekała dobę zanim publicznie skomentowała całe wydarzenie. Reprezentantka Polski zamieściła w swoich mediach społecznościowych wpis pełen klasy i elegancji, w którym złożyła gratulacje nagrodzonym koleżankom z FC Barcelony.

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„Piękna noc na gali Złotej Piłki! Jestem wdzięczna i zaszczycona, że mogłam być częścią takiego wieczoru! Gratulacje dla Alexii Putellas za zdobycie Złotej Piłki, dla Vicky Lopez i Caty Coll za ich nagrody oraz dla naszego trenera. Wszyscy w pełni na to zasłużyliście. To wielki przywilej być częścią najlepszej drużyny na świecie!” – napisała w mediach społecznościowych polska napastniczka, która zajęła w plebiscycie drugie miejsce.

Pełna spokoju reakcja polskiej piłkarki nie wystarczyła jednak, aby wyciszyć ogromne emocje panujące wśród ekspertów oraz kibiców. Pod opublikowanym przez nią wpisem błyskawicznie zrobiło się gorąco!

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Wielka burza z Ewą Pajor po gali Złotej Piłki

Wśród komentujących dominuje powtarzana niezwykle często stanowcza opinia, że: „Została okradziona ze Złotej Piłki jak Lewandowski w 2020 roku”. Internauci przypominają głośną historię Roberta Lewandowskiego, który był pewnym kandydatem do nagrody, ale organizatorzy odwołali plebiscyt pod pretekstem pandemii, chociaż wszystkie najważniejsze rozgrywki piłkarskie zostały wtedy dokończone. Takie porównania najlepiej oddają atmosferę panującą po ogłoszeniu tegorocznych wyników.

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W internetowych sporach głos zabierają również sympatycy Alexii Putellas. Obrońcy reprezentantki Hiszpanii podkreślają jej kolejny znakomity sezon w zespole z Barcelony, a także kluczową rolę w wygraniu Ligi Narodów przez jej kadrę narodową, co miało przekonać jurorów. Kontrowersje wokół plebiscytu jednak nie mijają, a dyskusje o tym, czy Ewa Pajor została „okradziona”, potrwają jeszcze z pewnością bardzo długo.