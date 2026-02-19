Kim jest Julia Suryś? To ona jest partnerką Sebastiana Fabijańskiego w "Tańcu z gwiazdami"

Julia Suryś - wiek, wzrost

Julia Suryś urodziła się 9 października 2001 roku, co oznacza, że w 2026 roku skończy 25 lat. Mierzy około 175 cm wzrostu, co jest atutem zarówno w tańcu towarzyskim, jak i w modelingu.

Julia Suryś - rodzice, chłopak

Jej mama, Agnieszka Suryś, wielokrotnie podkreślała w wywiadach, jak wcześnie u córki dostrzegła pasję do tańca i jak dużą rolę w jej rozwoju odegrało wsparcie najbliższych. Ojciec Julii pełni funkcję wójta gminy Milejów. Tancerka ma również braci, z którymi utrzymuje dobre relacje. W życiu prywatnym związana jest z piłkarzem Marcinem Stromeckim. Para jest zaręczona, natomiast nie ma jeszcze dzieci.

ZOBACZ TAKŻE: "Taniec z gwiazdami" odkrywa karty. Oto numery par w wiosennej edycji

Sebastian Fabijański: "Taniec z gwiazdami" pomoże mi stanąć na nogi po ciężkich latach

Julia Suryś - "Taniec z gwiazdami"

Szerokiej publiczności Julia dała się poznać dzięki udziałowi w programie "Taniec z gwiazdami". Zadebiutowała jako profesjonalna tancerka w 13. edycji show, gdzie jej partnerem był aktor Michał Mikołajczak. Później wróciła na parkiet w kolejnej odsłonie programu, tańcząc m.in. z wokalistą Filip Lato. W 2025 roku miała wrócić jako partnerka Michała Czerneckiego, ale aktor musiał zrezygnować z udziału z powodu kontuzji. Teraz pojawi się na parkiecie z Sebastianem Fabijańskim.

Julia Suryś - osiągnięcia zawodowe

Julia Suryś posiada najwyższą międzynarodową klasę taneczną S w tańcach standardowych i latynoamerykańskich, co oznacza poziom mistrzowski. W swojej karierze zdobywała medale mistrzostw Polski i brała udział w prestiżowych turniejach międzynarodowych. Równolegle rozwija działalność w modelingu. Współpracowała z agencjami i uczestniczyła w pokazach oraz kampaniach modowych w kraju i za granicą.

20

"Taniec z gwiazdami 2026" - uczestnicy