Kim jest Julia Suryś? To ona jest partnerką Sebastiana Fabijańskiego w "Tańcu z gwiazdami"

2026-02-19 13:18

Julia Suryś to młoda tancerka, którą mogą znać widzowie programu "Taniec z gwiazdami". W 2026 roku wraca do programu jako partnerka aktora Sebastiana Fabijańskiego. Nie jest to jednak pierwsza styczność z tym show Polsatu. Kim jest Julia Suryś? Co warto o niej wiedzieć?

Julia Suryś - wiek, wzrost

Julia Suryś urodziła się 9 października 2001 roku, co oznacza, że w 2026 roku skończy 25 lat. Mierzy około 175 cm wzrostu, co jest atutem zarówno w tańcu towarzyskim, jak i w modelingu. 

Julia Suryś - rodzice, chłopak

Jej mama, Agnieszka Suryś, wielokrotnie podkreślała w wywiadach, jak wcześnie u córki dostrzegła pasję do tańca i jak dużą rolę w jej rozwoju odegrało wsparcie najbliższych. Ojciec Julii pełni funkcję wójta gminy Milejów. Tancerka ma również braci, z którymi utrzymuje dobre relacje. W życiu prywatnym związana jest z piłkarzem Marcinem Stromeckim. Para jest zaręczona, natomiast nie ma jeszcze dzieci.

Julia Suryś - "Taniec z gwiazdami"

Szerokiej publiczności Julia dała się poznać dzięki udziałowi w programie "Taniec z gwiazdami". Zadebiutowała jako profesjonalna tancerka w 13. edycji show, gdzie jej partnerem był aktor Michał Mikołajczak. Później wróciła na parkiet w kolejnej odsłonie programu, tańcząc m.in. z wokalistą Filip Lato. W 2025 roku miała wrócić jako partnerka Michała Czerneckiego, ale aktor musiał zrezygnować z udziału z powodu kontuzji. Teraz pojawi się na parkiecie z Sebastianem Fabijańskim.

Julia Suryś - osiągnięcia zawodowe

Julia Suryś posiada najwyższą międzynarodową klasę taneczną S w tańcach standardowych i latynoamerykańskich, co oznacza poziom mistrzowski. W swojej karierze zdobywała medale mistrzostw Polski i brała udział w prestiżowych turniejach międzynarodowych. Równolegle rozwija działalność w modelingu. Współpracowała z agencjami i uczestniczyła w pokazach oraz kampaniach modowych w kraju i za granicą. 

"Taniec z gwiazdami 2026" - uczestnicy

  • Mateusz Pawłowski i Klaudia Rąba,
  • Małgorzata Potocka i Mieszko Masłowski,
  • Piotr Kędzierski i Magdalena Tarnowska,
  • Magdalena Boczarska i Jacek Jeschke,
  • Gamou Fall i Hanna Żudziewicz,
  • Emilia Komarnicka i Stefano Terrazzino,
  • Paulina Gałązka i Michał Bartkiewicz,
  • Kamil Nożyński i Izabela Skierska,
  • Kacper "Jasper" Porębski i Daria Syta,
  • Izabella Miko i Albert Kosiński,
  • Natalia "Natsu" Kaczmarczyk i Wojciech Kucina,
  • Sebastian Fabijański i Julia Suryś.
