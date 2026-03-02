Pavlović rozpływa się nad Fabijańskim. "Lubię, kiedy facet jest facetem"

Za nami 1. odcinek wiosennej edycji "Tańca z gwiazdami". Jednym z uczestników, który budzi największe emocje, jest Sebastian Fabijański. Aktor jeszcze przed ogłoszeniem go tak mówił o swoim udziale w show w wywiadzie dla Eski:

Myślę, że "Taniec z gwiazdami" to jest program, który na pewno tanecznie byłby dla mnie czymś super rozwojowym: ruchowo, w ciele, itd. Chociaż z tańcem miałem już trochę wspólnego. Jeśli chodzi o te materiały ENG, to na pewno nie chciałbym opowiadać ckliwych historyjek na swój temat. Najlepszym, co mógłbym zrobić w takim programie, to pokazać to, jaki jestem. Nie kreować się na żadną postać skomplikowanego artysty, grzecznego misia, tylko żeby ludzie zobaczyli, że jestem - wydaje mi się - inteligentnym, utalentowanym człowiekiem z poczuciem humoru, który ma coś do pozostawienia po sobie na tym świecie.

Fabijański doskonale poradził sobie na parkiecie. Do tego stopnia, że internauci już teraz okrzyknęli go "czarnym koniem" tej edycji. Zapytana o te komentarze Iwona Pavlović także się pod nimi podpisała. Tancerka nie ukrywa, że sposób ekspresji Fabijańskiego, jego pewność siebie i męskość, jaką emanuje podczas tańca, rezonuje z jej poczuciem estetyki.

Pavlović o 1. odcinku "TzG". Przesunięty przez śmierć papieża!

Pavlović o Fabijańskim

Iwona Pavlović w rozmowie z Eską doceniła Sebastiana Fabijańskiego. Tancerka, która ocenia zmagania uczestników formatu od samego początku jego istnienia, przyznała, że aktor bardzo ją zaciekawił.

Tak, jestem bardzo go ciekawa. Ciekawa osobowość. Lubię, kiedy mężczyzna, jak tańczy, jest takim facetem. Taniec towarzyski jest trudny dla mężczyzn. Założenie tych butów na obcasie trochę zmienia, a on jednak wyszedł, fajnie zatańczył, bardzo mi się podobało - skwitowała pląsy Fabijańskiego.

