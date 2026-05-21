Zmieszaj z wodą i spryskaj piwonie. Tak w naturalny sposób pozbędziesz się mszyc i mrówek. Domowy oprysk na mszyce na piwoniach

Mszyce i mrówki to zmora ogrodników. To właśnie one, przyciągnięte słodkim zapachem i nektarem kwiatów, często pojawiają się na pąkach piwonii. W takich sytuacjach najczęściej sięgamy po środki chemiczne, które powinny poradzić sobie ze szkodnikami. Na szczęście mszyc i mrówek można pozbyć się w bardziej ekologiczny sposób. Wystarczy połączyć ze wodą trzy składniki, które zapewne niemalże każdy ma w swoim domu. Tak przygotowanym domowym opryskiem należy spryskać pąki kwiatów, a mszyce i mrówki szybko znikną.
Zmieszaj z wodą i spryskaj piwonie. W mig pozbędziesz się mrówek i mszyc
Do jego przygotowania domowego oprysku na mszyce i mrówki na piwoniach potrzebujemy 5 średnich cebul i główkę czosnku. Cebule (wraz z łupinami) i czosnek należy pokroić w plastry, a następnie zalać około litrem wody i gotować przez pół godziny. Po ostygnięciu dla wzmocnienia efektu do wywaru można dodać około 30 gramów startego szarego mydła i dokładnie rozpuścić go w wywarze. Po przygotowaniu mieszanki można przelać ją do spryskiwacza i rozpylić na zaatakowanych częściach rośliny. Składniki te od lat wykorzystywane są w ogrodnictwie jako naturalne wsparcie w walce ze szkodnikami. Ważna jest jednak systematyczność - mszyce rozmnażają się bardzo szybko, dlatego regularna kontrola roślin i szybka reakcja zwiększają szanse na uratowanie kwiatów przed uszkodzeniem. Warto pamiętać, że mrówki i mszyce często występują razem. Dzieje się tak dlatego, że niektóre gatunki mrówek żywią się słodką substancją wydzielaną przez mszyce i w pewnym sensie "opiekują się" nimi. Z tego powodu skuteczne ograniczenie populacji mszyc może jednocześnie pomóc zmniejszyć liczbę mrówek wokół piwonii.