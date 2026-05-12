Stanisława Celińska nie żyje. Czy miała męża i dzieci? Co wiemy o jej rodzinie?

Stanisława Celińska - mąż, dzieci

Stanisława Celińska przez wiele lat była związana z aktorem Andrzejem Mrowcem. Wyszła za niego za mąż w latach 70., kiedy jej kariera teatralna i filmowa bardzo szybko się rozwijała. Para miała dwoje dzieci — córkę Aleksandrę oraz syna Mikołaja. Mąż piosenkarki zmarł w 2016 roku.

ZOBACZ TAKŻE: Stanisława Celińska nie żyje. Odeszła wielka gwiazda!

Muzycy ze świata rocka i metalu, którzy zmarli w 2025 roku

Stanisława Celińska - kim są jej dzieci?

Stanisława Celińska i Andrzej Mrowiec mieli dwoje dzieci: córkę Aleksandrę oraz syna Mikołaja. Aleksandra wyszła za mąż w 2016 roku i ma dzieci, dzięki czemu Celińska została babcią. Sama gwiazdabardzo ciepło mówiła o wnukach i relacji z córką. Aleksandra wspominała też, że mama była przy jej porodzie i dawała jej poczucie bezpieczeństwa. Mikołaj odziedziczył artystyczne zainteresowania po rodzicach. Ukończył studia muzyczne, gra na perkusji i pracował przy produkcjach telewizyjnych oraz serialach. Był m.in. asystentem reżysera przy serialu "Barwy szczęścia". Przez pewien czas mieszkał w Irlandii. Media pisały, że wyjechał tam po rozpadzie związku. Później wrócił do Polski.

97

Stanisława Celińska - śmierć

Stanisława Celińska zmarła 12 maja 2026 roku w wieku 79 lat. Informację przekazała Joanna Trzcińska, która współprowadziła profil artystki na Facebooku.