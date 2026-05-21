Agnieszka Kaczorowska wróci do "Tańca z Gwiazdami" w nowej roli. Marcin Rogacewicz ujawnia plany partnerki

Chociaż Agnieszka Kaczorowska już jakiś czas temu pożegnała się z siedemnastą odsłoną "Tańca z Gwiazdami", jej osoba nadal budzi ogromne emocje. Artystka opuściła program w niesmaku, obrażając przy tym innych uczestników telewizyjnego formatu. Wygłosiła wówczas bardzo obszerny monolog, w którym postanowiła surowo ocenić umiejętności taneczne swoich rywali. Zaraz po zakończeniu występu tancerka i Marcin Rogacewicz pośpiesznie zeszli z parkietu bez pożegnania z resztą par. Następnie duet całkowicie poświęcił się tworzeniu wspólnego projektu scenicznego.

23

Agnieszka Kaczorowska mówi o swojej obecności za kulisami "Tańca z Gwiazdami"

W mediach znów krążą plotki o ewentualnym powrocie Agnieszki Kaczorowskiej do tanecznego show Polsatu. Sama tancerka i Marcin Rogacewicz skutecznie podsycają rosnące zainteresowanie tym tematem podczas rozmowy z serwisem Kozaczek.pl. Celebrytka przyznała w wywiadzie, że przez niedzielne spektakle nie śledziła na bieżąco najnowszej edycji programu, ale z tego co słyszała, na zapleczu produkcji często dyskutowano o jej osobie.

Sonda Lubisz Agnieszkę Kaczorowską? TAK NIE

Słyszałam, że moje nazwisko pojawiało się tam bardzo często, mimo że mnie nie było

Kaczorowska ramię w ramię z Iwoną Pavlović?

Wypowiedź ta natychmiast wywołała nową falę domysłów odnośnie przyszłości Agnieszki Kaczorowskiej w "Tańcu z Gwiazdami", zwłaszcza w obliczu medialnych doniesień o nowym sezonie realizowanym bez królewskiej pary i innych znikających z parkietu gwiazd. Tancerka nadal unika jednoznacznych deklaracji. Dużo śmielej zabrał głos Marcin Rogacewicz, który bez wahania stwierdził, że chętnie zobaczyłby ukochaną w formacie Polsatu, lecz w zupełnie innej funkcji.

Czytaj także: Nowy sezon "Tańca z Gwiazdami" bez "królewskiej pary". Nie tylko oni mają zniknąć z parkietu!

Byłaby świetną jurorką.

Na koniec aktor w żartach zasugerował produkcji, że łatwo skontaktować się z tancerką, bo jej numer telefonu od lat pozostaje ten sam. Trzeba przypomnieć, że Agnieszkę Kaczorowską łączono już wcześniej z fotelem jurorskim "Tańca z Gwiazdami", ale ostatecznie nigdy nie otrzymała tej propozycji, co wywołało spore zamieszanie w prasie branżowej oraz wśród wiernych widzów programu.

Warto również zwrócić uwagę na głośne wydarzenia związane z zakończeniem popularnego miłosnego eksperymentu, gdzie jedna z uczestniczek musiała skonfrontować się z lawiną internetowych komentarzy po emisji ostatniego odcinka.

Nie przegap: Szokujący finał "Love is Blind. Polska". Julia reaguje na burzę w sieci

Kaczorowska i Rogacewicz nie pojawią się w finale "Tańca z Gwiazdami"? Tomasz Wygoda mówi wprost!

23