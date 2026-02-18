Paulina Krupińska o porównaniach do Woźniak-Starak. Jej odpowiedź ucina wszelkie spekulacje

Zmiany w obsadzie tak formatowych gigantów, jak "Mam Talent!" zawsze generują wysokie napięcie. Gdy światła reflektorów padły na Paulinę Krupińską, w kuluarach i internecie natychmiast zawrzało od porównań do Agnieszki Woźniak-Starak. Publiczność bywa przywiązana do swoich ulubieńców niczym jurorzy do złotego przycisku, dlatego "Super Express" postanowił sprawdzić, czy nowa gospodyni czuje presję ze strony poprzedniczki. Prezenterka w rozmowie z Julitą Buczek z "Super Expressu" nie unikała trudnego tematu.

Koniec domysłów. Krupińska stawia sprawę jasno

"Nie boję się. Jestem Pauliną Krupińską, jestem zupełnie inną osobą i wydaje mi się, że na pewno widzowie to zobaczą" - powiedziała.

Gwiazda nie zamierza odgrywać cudzej roli. Choć telewizyjna machina, jak sama zauważyła, rządzi się regułą "prawdy czasu i prawdy ekranu", to ostateczny werdykt zawsze należy do publiczności. To widzowie zdecydują, czy nowa energia prowadzącej zasługuje na owacje na stojąco.

Historia programu kołem się toczy

Prezenterka słusznie zauważa, że w tej branży porównania są tak naturalne, jak trema przed występem. W końcu historia programu to nie tylko Woźniak-Starak, ale też legendarny duet, który rozkręcał to show dekadę temu.

"Tak samo ktoś mógłby porównać nasz duet do Marcina i do Szymona Hołowni, którzy przez kilka edycji prowadzili ten program" - zauważyła.

Choć scenariusz wydaje się ten sam, a rola bliźniaczo podobna, Krupińska zaznacza, że okoliczności są zupełnie nowe. Zmieniają się uczestnicy, emocje i kontekst, a ona nie zamierza wchodzić w buty poprzedniczki, lecz wydeptać własną ścieżkę.

"To są inni ludzie, inny czas, inne talenty, więc po prostu niech się dzieje" - dodała z uśmiechem.

Przekaz jest prosty: żadnych kopii, stuprocentowa autentyczność. W świecie show-biznesu, gdzie łatwo zgubić własne "ja", Paulina Krupińska stawia na bycie sobą, co może okazać się jej największym atutem.

