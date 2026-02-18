Omenaa Mensah i Rafał Brzoska znów rozbili bank. Taką kwotę zgromadziła ich aukcja dla WOŚP

Przez ponad 30 lat Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy stała się jednym z najbardziej znanych i kluczowych ruchów społecznych w Polsce. Coroczny styczniowy finał to okazja do zebrania funduszy na wsparcie polskiej opieki zdrowotnej. Ogromny sukces WOŚP to w dużej mierze zasługa zaangażowania polskich gwiazd muzyki, filmu, sportu, mediów i biznesu. Znane osobistości aktywnie wspierają fundację, występując na koncertach, kwestując, promując zbiórki w mediach społecznościowych i przekazując unikatowe przedmioty oraz doświadczenia na charytatywne aukcje. Ich obecność nie tylko zwiększa zebrane kwoty, ale również zasięg akcji i motywuje innych do pomocy. Omenaa Mensah, przedsiębiorczyni, filantropka i prezenterka telewizyjna, oraz znany przedsiębiorca Rafał Brzoska, od lat aktywnie wspierają WOŚP, oferując na aukcji niezapomniane spotkania.

Zobacz także: Najciekawsze aukcje gwiazd dla WOŚP. Sprawdź, co można wylicytować

Impact 2025 - Omenaa Mensah

Aukcja Omeny Mensah i Rafała Brzoski znów rozbiła bank

Omenaa Mensha i Rafał Brzoska zazwyczaj wykazują się kreatywnością. Nie inaczej było i tym razem. Para na aukcję WOŚP wystawiła bowiem wspólne "wagary".

To kameralne spotkanie w swobodnej, nieformalnej atmosferze. Bez fleszy, bez oficjalnej oprawy i bez scenariusza. Gospodarze ugoszczą swoich gości i zaproszą do wspólnego spędzania czasu tak, jak robią to prywatnie - naturalnie, bez dystansu i bez pośpiechu - mogliśmy przeczytać w opisie aukcji.

W licytacji spotkania z Omeną i Rafałem wzięło udział 11 osób, a na koncie aukcji zgromadzono zawrotną kwotę 340 250 złotych! To zdecydowanie jedna z najwyższych kwot, jakie padły w tegorocznych licytacjach. Rafał Brzoska zorganizowała także własną aukcję, na której można było wylicytować wspólną grę w golfa z przedsiębiorcą w Hiszpanii. Licytacja osiągnęła kwotę 220 250 złotych, a łącznie parze udało się zebrać 560 500 złotych.