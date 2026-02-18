Ewa Gawryluk wspomina Bożenę Dykiel. Te słowa poruszają do głębi

Tegoroczna inauguracja sezonu w TVN miała słodko-gorzki smak. Mimo że czerwony dywan rządzi się swoimi prawami, a show-biznes nie znosi próżni, myślami wielu aktorów było przy niedawno zmarłej koleżance. Odejście Bożeny Dykiel to zamknięcie pewnego rozdziału w historii polskiej telewizji. Dziennikarka "Super Expressu" zapytała Ewę Gawryluk, jak ekipa radzi sobie z tą bolesną stratą, gdy kamery muszą wciąż pracować.

Trudny powrót na plan po śmierci gwiazdy

Ewa Gawryluk nie ukrywała wzruszenia. Choć aktorzy są przyzwyczajeni do odgrywania ról, w obliczu takiej tragedii trudno zachować maskę. Gwiazda zauważyła, że choć Bożena Dykiel nie pojawiała się na planie już od kilku miesięcy, to pustka po niej jest wciąż namacalna. Czasem najprostsze słowa najlepiej oddają bezradność wobec losu.

"Takie jest życie - odchodzimy, ale po nas nadal życie trwa" - powiedziała z refleksją.

"Nie wiem, co powiedzieć…" - dodała szczerze.

Jaka prywatnie była Bożena Dykiel?

Gdy gasną światła jupiterów, zostaje człowiek. Ewa Gawryluk, pytana o wspomnienia związane z koleżanką z planu, nie miała wątpliwości. Potwierdziła to, co od dawna mówiono w kuluarach – Dykiel była osobą niezwykle ciepłą. Aktorka zapamiętała ją jako wulkan energii i osobę, która szczerze interesowała się drugim człowiekiem.

"O Bożence tylko można pozytywnie mówić i wspominać" - podkreśliła.

"Zawsze służyła dobrą radą, interesowała się nami i naszymi rodzinami. Trudno Bożenkę zastąpić" - przyznała.

Profesjonalizm w każdym calu

Współpraca na planie zdjęciowym wymaga skupienia i konkretów, a w tej dziedzinie zmarła aktorka była mistrzynią. Gawryluk wspomina ją jako osobę, z którą praca była czystym profesjonalizmem. Jednak to nie warsztat aktorski, a uśmiech i radość życia są tym, co najbardziej zapadło w pamięć jej kolegom z branży.

"Bardzo dobra, bardzo konkretna, profesjonalna" - wyliczała Gawryluk.

"Nie potrafię mówić o Bożence bez uśmiechu. Jak człowiek o niej pomyśli, to tylko radość i uśmiech pojawiają się na twarzy".

Bożena Dykiel pozostawiła po sobie galerię barwnych postaci, ale dla współpracowników na zawsze pozostanie przede wszystkim dobrym duchem zespołu.

"To była energia zarażająca wszystkich dookoła" - podsumowała Gawryluk.

"Optymistka".

