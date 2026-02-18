Agustin Egurrola ujawnia prawdę o relacjach w jury "Mam Talent!". Szok!

Widzowie kochają, gdy emocje biorą górę nad scenariuszem, a chemia między jurorami jest równie ważna, co występy uczestników. Agustin Egurrola, zapytany przez "Super Express" o atmosferę za kulisami, nie robił uników i wyłożył karty na stół. Okazuje się, że choreograf najczęściej wymienia uwagi z Marcinem Prokopem. O co poszło? Głównie o słowa i specyficzne podejście obu panów do oceniania.

Potyczki słowne zamiast tanecznych kroków

Dziennikarz znany jest z ciętego języka i błyskawicznych ripost, co w zderzeniu z technicznym podejściem Egurroli tworzy mieszankę wybuchową. Marcin Prokop potrafi bezbłędnie wyłapać każde przejęzyczenie czy branżowy żargon choreografa. Choć na ekranie może to wyglądać na spięcie, w rzeczywistości generuje to mnóstwo rozrywki. To swoisty ping-pong, który napędza dynamikę show i sprawia, że widzowie nie mogą oderwać wzroku od telewizorów.

Szacunek w "Mam Talent!"

Zanim jednak fani zaczną wieszczyć koniec przyjaźni, warto ostudzić emocje. Agustin Egurrola zaznacza, że mimo tych drobnych uszczypliwości, panowie darzą się ogromną sympatią i szacunkiem. To nie jest otwarta wojna, a raczej partnerska gra do jednej bramki. Dzięki temu uczestnicy czują autentyczną energię, a nie sztucznie wykreowany konflikt, co pozytywnie wpływa na atmosferę pracy na planie.

"Ja to największe tarcia mam, wydaje mi się z Marcinem, bo Marcin tylko wyszukuje różne słówka, czy to moje określenia techniczne albo jakieś lapsusy słowne i z tego jest dużo zabawy, ale to, co jest fajne, że w sumie jest szacunek pomiędzy jurorami, co pozwala na to, że ten program ma naprawdę dobrą energię, dobrą atmosferę. Myślę, że uczestnicy też to czują" - wyjaśnił Egurrola w rozmowie z "Super Expressem".

