Paulina Krupińska ładuje baterie na wakacjach. Fani zachwycają się jej sylwetką

Kariera Pauliny Krupińskiej: Od tytułu miss do Dzień Dobry TVN

Paulina Krupińska (38 l.) funkcjonuje w rodzimym show-biznesie już ponad dziesięć lat. Jej kariera nabrała tempa po zdobyciu tytułu Miss Polonia w 2012 roku. Z powodu kłopotów organizacyjnych konkursu, to ona dzierżyła koronę najdłużej w historii. W momencie przekazywania jej kolejnej laureatce w 2016 roku, miała już ugruntowaną pozycję w świecie mediów.

W 2013 roku zadebiutowała jako gospodyni w "Pytaniu na śniadanie". Niedługo potem zasiliła szeregi TVN Style, a dziś należy do grona najpopularniejszych prowadzących "Dzień Dobry TVN". Krupińska, oprócz sukcesów zawodowych, cieszy się również udanym życiem rodzinnym. Od 2018 roku jest żoną Sebastiana Karpiela-Bułecki (49 l.), z którym ma dwójkę dzieci - syna i córkę.

Sonda Czy Paulina Krupińska sprawdza się w roli prowadzącej Dzień Dobry TVN? tak nie

Urlop Pauliny Krupińskiej. Modelka zachwyca bez makijażu

Niedawno Paulina Krupińska dołączyła do ekipy "Mam Talent", zajmując miejsce Agnieszki Woźniak-Starak (47 l.). Nowa, 21. odsłona show zadebiutowała na ekranach pod koniec lutego. W ostatnim odcinku prezenterka była pod tak ogromnym wrażeniem jednego z uczestników, że zdecydowała się na użycie "złotego przycisku", co automatycznie dało mu awans.

Choć widzowie mogli oglądać ją w telewizji, w rzeczywistości gwiazda TVN-u cieszy się właśnie krótkim urlopem. Wraz z Kamilą Szczawińską (41 l.) spakowała bagaże i uciekła do ciepłych krajów. Na swoim Instagramie chętnie pokazuje, jak spędza czas. Przyjaciółki postawiły na aktywny relaks - w ich planie dnia nie brakuje ćwiczeń na siłowni, partyjek tenisa i długich, odprężających spacerów.

Gospodyni "Dzień Dobry TVN" stawia na ruch podczas wakacji, a jej obserwatorzy w sieci nie szczędzą komplementów pod adresem jej świetnej formy i naturalnego wdzięku.

36