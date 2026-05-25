Kultowe perfumy w wielkiej promocji. Popularny zapach kupisz w Rossmannie za mniej niż 80 złotych

i Autor: Calvin Klein/ Materiały prasowe

Spis treści Promocja w Rossmannie. Perfumy Calvin Klein CK IN2U w nowej cenie

Popularna sieć handlowa mocno obniżyła cenę znanej wody toaletowej CALVIN KLEIN CK IN2U, będącej prawdziwym synonimem letniej energii oraz zmysłowości.

Kompozycja łącząca aromaty wanilii, grejpfruta oraz orchidei kusi teraz wyjątkowo atrakcyjną kwotą, skierowaną do zdecydowanych konsumentek.

Warto dokładnie sprawdzić ramy czasowe tej wyjątkowej oferty, aby zdążyć kupić ten uwielbiany przez wiele pań wakacyjny hit.

Promocja w Rossmannie. Perfumy Calvin Klein CK IN2U w nowej cenie

Nowy tydzień przyniósł klientom znanej sieci drogeryjnej atrakcyjne możliwości zakupowe. Sklepy przygotowały szeroką ofertę obniżek obejmujących kompozycje idealne na cieplejsze dni. Największą uwagę przyciąga flagowy produkt stworzony przez markę Calvin Klein. Klienci mogą nabyć kultową wodę toaletową CALVIN KLEIN CK IN2U w pojemności 100 ml za 79,99 zł, a cała akcja promocyjna potrwa wyłącznie do 2 czerwca.

Ten konkretny wariant to absolutny bestseller w portfolio amerykańskiego domu mody. Cała kompozycja ma za zadanie celebrować radość z życia i zachęcać do poszukiwania nowych wrażeń, oferując niezwykłą świeżość przywodzącą na myśl wakacyjną bryzę. Zapach zadebiutował na rynku w 2027 roku i od razu zyskał ogromne uznanie wśród pań poszukujących bezkompromisowych rozwiązań oraz romantycznych, kwiatowych akcentów. Jego wielką zaletą jest niezwykła trwałość, ponieważ mieszanka utrzymuje się na ciele do ośmiu godzin, a na materiałach wyczuwalna jest znacznie dłużej. Podstawę buduje tu słodka wanilia połączona z ciepłą ambrą i drzewem cedrowym, natomiast serce zapachu stanowi orchidea oraz biały kaktus, co natychmiast przywodzi na myśl kwitnący ogród i ulotne wspomnienia z wakacji. Z kolei w nutach głowy wyczuć można bergamotkę, liście czerwonej porzeczki i soczysty różowy grejpfrut. Ten niesamowicie zmysłowy i kobiecy produkt kosztuje teraz w drogeriach Rossmann niecałe 80 złotych.

12