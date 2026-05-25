Allan Enso nie przystąpił do komunii świętej. "Moja mama miała słuszne podejście"

Allan Enso, niegdyś Krupa, gościł już kiedyś w studiu ESKA.pl. Producent muzyczny, a prywatnie syn Edyty Górniak, ponownie odwiedził naszą redakcję w ramach cyklu "Gwiazdy przejmują ESKA.pl". Gdy omawialiśmy z nim największe plotki i clickbaity, 22-latek nie krył zaskoczenia, że w przeszłości - i to przez lata - w polskich mediach tak wiele miejsca poświęcano jego komunii świętej. W rozmowie z "Super Expressem" Edyta Górniak tak tłumaczyła swoją decyzję, by nie posyłać syna do sakramentu w wieku 8 lat, razem z rówieśnikami.

Moim zdaniem w życiu bardzo ważne jest, by wszystko robić ze zrozumieniem tego, co się robi w danym momencie. Mój syn, kiedy wszystkie dzieci miały komunię, nie miał świadomości, a taki moment zasługuje na najwyższe zrozumienie i odczuwanie tego sakramentu - przyznała w 2017 roku.

Gwiazda podkreśliła wówczas, iż teraz - wtedy jako 13-latek - Allan miał być gotowy na przyjęcie komunii.

Teraz dopiero Allan stał się gotowy. Wspólnie z mamą chrzestną Allana jesteśmy już po rozmowach z księdzem, bo chcę, żeby uroczystość odbyła się w Polsce. Myślę, że jego gotowość jest w dużym stopniu wynikiem nienachalnych rozmów o miłości Jezusa do nas, ludzi. Także tego, że najbliższa rodzina Allana jest katolicka a jednocześnie szkoła, do której uczęszcza, poszerzyła jego wiedzę, a tym samym rozumienie. Swoją gotowość na Komunię potwierdził podczas kilku mszy w czasie Świąt Wielkanocnych - dodała.

Syn artystki ostatecznie nigdy nie przystąpił do sakramentu.

Allan Enso o nowym związku i mamie Edycie Górniak

Allan Enso o komunii świętej

W rozmowie z serwisem Eska.pl Allan nie krył zaskoczenia faktem, iż tak wiele miejsca poświęcano jego komunii świętej. 22-latek wyznał, iż nigdy nie przystąpił do sakramentu. To była jego samodzielna, świadoma decyzja.

Moja mama miała takie podejście - zresztą uważam, że bardzo słuszne - żeby mnie nie zmuszać do niczego i zaczekać na odpowiedni moment, kiedy to ja będę mógł zdecydować, no i zdecydowałem, żeby nie iść do komunii. Po prostu. Ciekawa sprawa, że to tyle się ciągnęło - wyjawił w formacie "Gwiazdy przejmują ESKA.pl".

Cała rozmowa z Enso będzie dostępna w całości już na dniach.