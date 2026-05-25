Włoszki latem 2026 będą nosić tylko te sandały. Modele w tym stylu kupicie między innymi w H&M i Zarze

Klasyczne letnie obuwie ma silną konkurencję: "rope sandals" szturmem zdobywają modową scenę, stając się najgorętszym trendem sezonu.

Te charakterystyczne sandały ze sznurków pokochały Włoszki, ceniąc ich wygodę, elegancję i uniwersalność w letnich stylizacjach.

Nic więc dziwnego, że modowe sandały "rope sandals" pokochały także Włoszki, które od lat słyną z umiejętności łączenia wygody z niewymuszoną elegancją. Na ulicach włoskich miast można zauważyć je w zestawieniu z lnianymi sukienkami, szerokimi spodniami czy krótkimi szortami i oversize'owymi koszulami. To właśnie ich uniwersalność sprawia, że pasują zarówno do wakacyjnych stylizacji nad morzem, jak i do miejskich zestawów na co dzień. "Rope sandals" idealnie wpisują się w estetykę boho, styl śródziemnomorski i wszystkie wakacyjne klimaty. Dodają lekkości, nonszalancji i tego niedbałego, a jednocześnie wyrafinowanego szyku, który tak bardzo kojarzymy z włoskim podejściem do mody.

"Rope sandals", czyli sandały ze sznurków to prawdziwy hit lata 2026

Charakterystycznym elementem "rope sandals" są cienkie lub grubsze paski przypominające sznury, często w kolorowych wersjach lub stonowanych odcieniach beżu, czerni i brązu. Niektóre modele nawiązują do estetyki sportowej, inne mają bardziej minimalistyczny i elegancki charakter. Dzięki temu łatwo dopasować je do własnego stylu. Dobra wiadomość jest taka, że nie trzeba wydawać fortuny, aby móc nosić te stylowe buty. Popularność tego modelu sprawiła, że kupimy je nie tylko w markowych włoskich domach mody, ale także w popularnych sieciówkach. Podobnych fasonów można szukać w kolekcjach H&M oraz Zara, gdzie dostępne są zarówno bardziej klasyczne wersje, jak i modele nieco bardziej odważniejsze. Wygląda na to, że tego lata "rope sandals" mają szansę stać się jednymi z tych butów, które będą pojawiały się niemal wszędzie - od nadmorskich promenad po miejskie ulice.

