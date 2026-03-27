Paulina Krupińska poleciała na urlop bez męża i dzieci. Prezenterka "Mam Talent" pochwaliła się zdjęciami z basenu

Kariera Pauliny Krupińskiej nabiera tempa

Paulina Krupińska bez wątpienia zalicza się do najpopularniejszych postaci polskiego show-biznesu. Swoją zawodową drogę rozpoczynała od modelingu, a w 2012 roku wywalczyła koronę Miss Polonia. Celebrytka początkowo bardzo wahała się przed zgłoszeniem do konkursu piękności, ponieważ obawiała się późniejszego zaszufladkowania w branży. Zawirowania organizacyjne wokół plebiscytu sprawiły ostatecznie, że dzierżyła ten tytuł najdłużej w historii.

Kiedy w 2016 roku oficjalnie przekazywała koronę swojej następczyni, funkcjonowała już jako pełnoprawna gwiazda telewizyjna. Atrakcyjna modelka bardzo sprawnie przekuła sukces w wyborach na budowę własnej marki osobistej. Swoją przygodę z małym ekranem zaczynała w 2013 roku jako prezenterka magazynu "Pytanie na śniadanie". Dwanaście miesięcy później zasiliła szeregi kanału TVN Style, natomiast od ponad pięciu lat cieszy się ogromną sympatią widzów jako współgospodyni "Dzień Dobry TVN".

Praca w telewizji śniadaniowej to zaledwie wycinek jej obecnych obowiązków zawodowych. Życiowa partnerka czterdziestodziewięcioletniego Sebastiana Karpiel-Bułecki regularnie dostaje angaże do prowadzenia rozmaitych wydarzeń organizowanych przez stację. Całkiem niedawno prezenterka zaliczyła również debiut w popularnym formacie "Mam Talent". W roli prowadzącej to widowisko zastąpiła Agnieszkę Woźniak-Starak, która z kolei zdecydowała się na powrót do Telewizji Polskiej po ponad dziesięciu latach przerwy.

Paulina Krupińska na zagranicznych wakacjach z Kamilą Szczawińską

Wypełniony po brzegi grafik sprawia, że gospodyni telewizyjna chętnie wykorzystuje każdą nadarzającą się okazję na złapanie oddechu. Jej instagramowy profil obfituje w fotorelacje z licznych rodzinnych eskapad. Tym razem jednak gwiazda śniadaniówki zdecydowała się zostawić pociechy oraz ukochanego męża w kraju. Na zagraniczny wyjazd wybrała się w towarzystwie zaprzyjaźnionej modelki, Kamili Szczawińskiej.

Obie panie spędzają końcówkę marca w znacznie cieplejszym zakątku świata. Trzydziestoośmiolatka zdążyła już udostępnić w mediach społecznościowych krótkie podsumowanie pierwszych dni urlopu. Jedna z fotografii ukazuje ubraną wyłącznie w skąpe bikini prezenterkę podczas błogiego relaksu nad basenem. Okazuje się jednak, że zagraniczny wypoczynek nie zwalnia byłej miss z dbania o sylwetkę i regularnej aktywności fizycznej.

Najpierw zbieramy siły, zanim zaczniemy sport i aktywność - napisała Paulina.

Kolejne ujęcie opublikowane w sieci przez celebrytkę pochodziło już bezpośrednio z hotelowej sali treningowej. Niedługo później fani mogli zobaczyć również krótkie nagranie wideo dokumentujące wspólny jogging w towarzystwie zaprzyjaźnionej koleżanki z branży.

