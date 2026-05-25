Filip Chajzer przyłapany w Krakowie z nową partnerką. Zdjęcie wywołało burzę

Filip Chajzer z młodszą partnerką. Krakowska restauracja publikuje zdjęcie

Od kilku tygodni cała branża rozrywkowa żyje nowym związkiem Filipa Chajzera. Życie uczuciowe byłego prowadzącego programy śniadaniowe nie schodzi z czołówek serwisów plotkarskich. Opinia publiczna szeroko komentuje znaczną różnicę wieku między partnerami, jednak sam dziennikarz całkowicie ignoruje te doniesienia. Zakochani coraz śmielej pojawiają się na wydarzeniach publicznych i celebrują wspólne chwile. Para zdążyła już wrócić z niedawnego urlopu poza granicami kraju, by następnie zaplanować romantyczny pobyt w sercu Małopolski.

Filip Chajzer przyłapany w Krakowie. Partnerka prezentera na nowej fotografii

Prezenter zabrał wybrankę do miejsca oferującego tradycyjne dania kuchni polskiej. Lokal wyróżnia się menu nawiązującym do dawnych smaków oraz wystrojem przypominającym czasy minionej epoki. Celebryci nie zamieścili w sieci żadnych relacji z tego wyjścia, jednak ich obecność została ujawniona przez właścicieli odwiedzonej restauracji.

Profil lokalu udostępnił w sieci kadr z prezenterem i jego nową dziewczyną. Na zdjęciu uśmiechnięci zakochani pozują w towarzystwie obsługi, która nie ukrywała dużego entuzjazmu z powodu wizyty bardzo rozpoznawalnego w mediach gościa.

W dodanym wpisie zaznaczono sympatyczny charakter wizyty i świetny nastrój gości. Fotografia bardzo szybko obiegła wirtualną przestrzeń, generując natychmiastową masę reakcji ze strony zaintrygowanych internautów.

Dzisiaj mieliśmy przyjemność gościć w Colorovej @filip_chajzer - czytamy w sieci.

Użytkownicy zwrócili uwagę na wyjątkowość tej publikacji. To niemal pierwsza sytuacja, gdzie nowa miłość gwiazdora została tak dokładnie uwieczniona na ogólnodostępnym kadrze. Dotychczas oboje starali się pilnować prywatności, pomimo ciągłych doniesień prasy o ich wycieczkach czy potajemnych randkach.

Nowa miłość gwiazdora od startu wywołuje kontrowersje z powodu znacznej różnicy wieku. Kwestia ta była wielokrotnie roztrząsana przez zwykłych użytkowników oraz znane twarze z branży rozrywkowej. Zakochani nie zwracają najmniejszej uwagi na te negatywne głosy z zewnątrz. Dopiero nadchodzące miesiące pokażą, czy ta głośna relacja zdoła przetrwać długie lata.