Patrycja Tuchlińska pokazała kulisy wystawnej imprezy. Na stołach owoce morza, a w tle dzieci miliardera

Związek Patrycji Tuchlińskiej z Józefem Wojciechowskim od lat przyciąga uwagę opinii publicznej. Relacja modelki i jednego z najzamożniejszych Polaków trwa oficjalnie od 2018 roku, a owocem ich uczucia jest dwoje dzieci: Augustyn oraz Aurora. Para poznała się w Krynicy-Zdroju, w należącym do biznesmena hotelu „Czarny Potok”, podczas pokazu kolekcji Ewy Minge, w którym Tuchlińska brała udział jako modelka.

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Patrycja Tuchlińska chwali się luksusową imprezą

Zainteresowanie mediów wokół Patrycji Tuchlińskiej i Józefa Wojciechowskiego nie słabnie, a jednym z powodów jest 48-letnia różnica wieku między partnerami. Modelka zazwyczaj chroni swoją prywatność, ale tym razem postanowiła uchylić rąbka tajemnicy. Na swoim profilu na Instagramie opublikowała materiały z eleganckiego przyjęcia, które zorganizowano z niezwykłą starannością. Przestrzeń urozmaicono bogatymi dekoracjami, a na stołach znalazło się mnóstwo potraw.

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Głównym motywem wizualnym uroczystości były cytrusy, które zdobiły zarówno stoły, jak i całe otoczenie. Wśród ozdób można było zauważyć pomarańcze i cytryny, nadające wydarzeniu iście śródziemnomorski charakter. Ta letnia, owocowa sceneria wyraźnie spodobała się najmłodszym gościom.

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Dzieci Józefa Wojciechowskiego i Tuchlińskiej na uroczystości

Na udostępnionych kadrach rzadko widywani August i Aurora również mieli swoje pięć minut. Pociechy miliardera i modelki z entuzjazmem podziwiały cytrusowe ozdoby i brały udział w przygotowanych zabawach. Obserwatorzy natychmiast zauważyli, jak bardzo dzieci pary zdążyły urosnąć.

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Uwagę przykuwała także bogata oferta kulinarna. Z udostępnionych nagrań wynika, że dla zgromadzonych przygotowano wyrafinowane dania. Wśród przystawek pojawiły się między innymi boczniaki w cytrusowej marynacie. Punktem kulminacyjnym kulinarnych doznań był okazały tort, który zrobił ogromne wrażenie na uczestnikach.

Uśmiechnięta Patrycja Tuchlińska na tajemniczym przyjęciu

Relacja w mediach społecznościowych uwieczniła świetny nastrój samej Tuchlińskiej, z której twarzy nie schodził uśmiech. Influencerka spędzała czas w gronie bliskich, pozowała do zdjęć i wdawała się w pogawędki z zaproszonymi gośćmi. Z nagrań bije swobodna, radosna atmosfera imprezy.

Niewiadomą pozostaje jednak cel spotkania. Modelka nie ujawniła, co było pretekstem do świętowania – czy chodziło o rocznicę, urodziny, czy może inne rodzinne wydarzenie. Skupiła się wyłącznie na oddaniu nastroju chwili, zachowując w tajemnicy charakter tej eleganckiej uroczystości.

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