Patricia Kazadi skradła show na imprezie Polsatu. Wszyscy patrzyli tylko na ten dekolt

Aleksandra Kalita
2026-02-23 15:47

Format "Must Be The Music" wraca na antenę, a wraz z nim nowa energia. Na imprezie promującej show Patricia Kazadi postanowiła zagrać vabank stylizacją. Choć była ubrana od stóp do głów, jeden element garderoby sprawił, że fotoreporterzy nie mogli oderwać od niej wzroku. Czy to najodważniejsza kreacja wieczoru?

Wielki powrót muzycznego hitu Polsatu

"Must Be The Music", format, który w latach 2011–2018 był trampoliną do kariery dla wielu artystów – w tym zespołu Enej – znów rozgrzewa emocje. Po oficjalnych zapowiedziach Edwarda Miszczaka stacja dopina ostatnie guziki przed emisją nowego sezonu. Skład jurorski to prawdziwa mieszanka stylów: od Dawida Kwiatkowskiego po Sebastiana Karpiela-Bułeckę. W roli prowadzących, obok Macieja Rocka i Adama Zdrójkowskiego, pojawi się charyzmatyczna Patricia Kazadi.

Patricia Kazadi zagrała stylizacją vabank

Podczas imprezy zapowiadającej trzynastą edycję show, to właśnie nowa prowadząca skupiła na sobie całą uwagę obiektywów. Choć pozornie ubrana w zabudowaną kreację, Patricia postawiła na "efekt wow". Jej granatowa bluzka ze złotymi detalami została rozpięta aż do samego pępka, co dodało całości pikanterii. Kreacja trzymała się na miejscu niemal magicznie, choć margines błędu był minimalny – jeden fałszywy ruch mógł odsłonić więcej, niż przewidywał scenariusz.

Na modowe szaleństwo pozwoliła sobie również Natalia Szroeder. Jurorka programu postawiła na kontrast, zakładając szary komplet z ultrakrótkimi spodenkami i nonszalancko narzuconą skórzaną kurtkę. Wygląda na to, że ekipa "Must Be The Music" jest gotowa, by zrobić hałas nie tylko muzycznie, ale i wizerunkowo.

