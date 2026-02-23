Światowa gwiazda na Bestsellerach Empiku. Rok temu TVN przyciągnął Damiano Davida. Podnieśli poprzeczkę?

Światowa gwiazda na Bestsellerach Empiku 2025

Organizatorzy gali Bestsellery Empiku od lat udowadniają, że wydarzenie ma ambicje wykraczające poza lokalny rynek. Oprócz doceniania najpopularniejszych twórców w Polsce, konsekwentnie dbają o międzynarodowy akcent, zapraszając na scenę artystów, którzy elektryzują publiczność na całym świecie. To już niemal tradycja, że obok rodzimych gwiazd pojawia się zagraniczne nazwisko z najwyższej półki. W ubiegłym roku na widzów i publiczność zgromadzoną w studiu czekał występ Damiano Davida, który zaprezentował przedpremierowo swój nowy singiel. W przeszłości galę uświetnił Slash.

Nic więc dziwnego, że po takich emocjach, jakie zaserwowano nam na przestrzeni lat, widzowie co roku zadają sobie pytanie: kogo tym razem udało się sprowadzić do Polski i kto wystąpi na Bestsellerach Empiku? Bestsellerowa scena coraz śmielej konkuruje rozmachem z największymi telewizyjnymi wydarzeniami muzycznymi. Nie inaczej będzie już 24 lutego. Galę rozdania nagród uświetni występ brytyjskiej supergwiazdy, headlinerki topowych festiwali, Jessie Ware.

Blanka w "Gwiazdy przejmują ESKA.pl". Wyjawiła sekret Malika Montany!

Jessie Ware na gali Bestsellery Empiku 2025

Polacy kochają Jessie Ware. Z wzajemnością. Artystka podczas swojego występu na Open'erze w 2022 roku powiedziała, że Polska jest jednym z krajów, gdzie przyjmuje się ją najlepiej i gdzie gra największe show. Aktualnie Brytyjka promuje nadchodzący album "Superbloom", który na rynku pojawi się już 10 kwietnia. Najnowszym numerem zapowiadającym wydawnictwo jest "Ride". Kawałek z miejsca porwał wiernych wielbicieli piosenkarki. Być może to właśnie on wybrzmi podczas Bestsellerów Empiku 2025? Tego dowiemy się we wtorek, 24 lutego. Wydarzenie można śledzić na żywo w TVN i online - w mediach społecznościowych sieci Empik.