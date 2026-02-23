Basia Giewont oceniła pracę TVP przy preselekcjach do Eurowizji 2026. Szczerze słowa

Polskie preselekcje do Eurowizji 2026 już niebawem. Wielu fanów wydarzenia jest ciekawych, jaki będzie efekt końcowy, ponieważ decyzje podjęte przez TVP nie zostały dobrze przyjęte. Jeszcze kilka miesięcy temu prezes Telewizji Polskiej mówił o otwartych preselekcjach z pompą, a skończyło się na występach w studiu programu "Jaka to melodia?". Co więcej, nie będzie to nawet koncert na żywo. Prezentacje uczestników zostaną nagrane 1 marca, a widzowie obejrzą je na antenie TVP1 w sobotę, 7 marca o 17:35. Kontrowersyjny jest też system głosowania, które zacznie się już 28 lutego, a to oznacza, że publiczność będzie mogła głosować bez wcześniejszego obejrzenia występów. Dla fanów Eurowizji jest to nie do zaakceptowania i oskarża TVP o traktowanie tematu Eurowizji po macoszemu. Czy takie same obserwacje mają uczestnicy? W studiu ESKI była Basia Giewont, która opowiedziała nam o swoich wrażeniach.

Basia Giewont o piosence na Eurowizję 2026: "Ja nie robię folkloru. To jest pop"

Basia Giewont o pracy z TVP

Basia Giewont, która walczy o reprezentowanie Polski na Eurowizji 2026 z piosenką "Zimna woda", ocenia w sposób pozytywny pracę z osobami, które zostały wyznaczone przez TVP do produkcji preselekcji.

Wszyscy ludzie, którzy biorą udział w temacie Eurowizji, widać, że są zaangażowani. Nie mówię tylko o nas artystach, ale też o osobach wyznaczonych przez Telewizję Polską do pracy nad tym projektem - mówi Basia Giewont w wywiadzie z Adrianem Rybakiem z ESKI.

Zwraca jednak uwagę, że problemem są odgórne decyzje podjęte przez Telewizję Polskę i osoby zajmujące się tematem Eurowizji mają tak naprawdę związane ręce.

Mają to, co dostali. Oni też są wyznaczeni przez Telewizję Polską i w niektórych momentach mają po prostu związane ręce. Oni też chcieliby nam pomóc scenograficznie i nie pomagają, bo nie mogą. To nie chodzi o to, że oni nie chcą. To są zaangażowani ludzie, którym dziękuję za wsparcie. [...] Widać, że oni chcą. Robią tyle, ile mogą. To są profesjonaliści i na pewno swoją robotę zrobią bardzo dobrze - dodała Basia.

Eurowizja 2026 - polskie preselekcje. Uczestnicy