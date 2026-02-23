Natalia Szroeder zdradza kulisy "Must Be The Music". Wspomniała o kłótniach

Program "Must Be The Music" przez lata cieszył się niesłabnącą popularnością, a po powrocie na antenę jego formuła niezmiennie przyciąga zarówno utalentowanych muzyków, jak i widzów poszukujących barwnych artystów. Już wkrótce zobaczymy 13. sezon programu i jak zapewniają jurorzy, emocji nie zabraknie. Co nie co o kulisach show opowiedziała właśnie Natalia Szroeder.

MBTM - Natalia Szroeder

"Must Be The Music" 13 już wkrótce. Jury powraca

Choć w pierwszych sezonach ikoniczne jury "Must Be The Music" tworzyli między innymi Kora, Adam Sztaba i Elżbieta Zapendowska, to po kilkuletniej przerwie program wrócił do telewizji z całkowicie odświeżonym panelem. W 12., jak i nadchodzącym 13. sezonie uczestnicy podlegają ocenie barwnych postaci polskiego rynku muzycznego. Są to Sebastian Karpiel-Bułecka, Dawid Kwiatkowski, Miuosh oraz Natalia Szroeder. Kiedy zobaczymy pierwszy odcinek? Emisja w Polsacie jest zaplanowana na 6 marca.

Natalia Szroeder o kontakcie z kolegami. "Liga Sprawiedliwych"

W ostatniej rozmowie na antenie "halo tu polsat" jurorka programu wyjawiła nieco zakulisowych informacji. Jak powiedziała, z kolegami z jury połączyła ją bliższa więź niż ta czysto zawodowa. Poza nagraniami cała czwórka utrzymuje stały kontakt za pośrednictwem wspólnego czatu na jednym z komunikatorów.

"Mamy grupę o nazwie "Liga Sprawiedliwych". Jest aktywna przez cały rok. Nawet gdy mamy przerwę w nagraniach, wciąż żyje i "pika" kilka razy w tygodniu. [...] To jest paczka przyjaciół" - powiedziała Szroeder.

Będzie więcej kłótni?! Jurorka zapowiada emocje

Piosenkarka nie może się już doczekać emisji nowych odcinków. Czy będą się różnić od poprzedniej edycji? Natalia Szroeder wprost zapowiedziała, że emocji nie zabraknie! Podczas nagrań pojawiło się więcej sporów i dyskusji "w imię sztuki". Program dalej będzie więc zaskakiwać widzów.

"Okazało się, że każdy dzień castingowy przynosił jakiś szok. Od takich moich ulubionych - tych wzruszających, których nie zabraknie w tej edycji z pewnością, po szoki zabawowe, po jakieś takie nawet momenty grozy" - wyjawiła artystka.

ZOBACZ TEŻ: Były uczestnik wrócił do "The Traitors. Zdrajcy". Powiedział, że ma jeden konkretny cel