Bestsellery Empiku 2025 - kto wystąpi podczas gali? Na scenie m.in. Podsiadło i Sochacka

Bestsellery Empiku 2025 - co to za gala?

Bestsellery Empiku to coroczne wydarzenie celebrujące twórców, których dzieła w minionym roku cieszyły się największą popularnością wśród klientów sieci. Gala to jednak nie tylko wręczenie statuetek w licznych kategoriach - od literatury, przez film, po muzykę i streaming - ale również widowiskowe show z udziałem znanych i cenionych artystów. Co roku organizatorzy dbają o spektakularną oprawę i muzyczne niespodzianki, w tym te z zagranicy.

Bestsellery 2025 - kategoria muzyka

Lista nominowanych w tegorocznej edycji jest imponująca. Rekordzistką pozostaje sanah, która ponownie walczy o statuetkę za najlepszy album. Dawid Podsiadło otrzymał podwójną nominację – za projekt z Kaśką Sochacką oraz wspólny krążek z Arturem Rojkiem. W kategorii rap i hip hop znaleźli się m.in. Pezet, Sobel, Opał, Gibbs, White 2115 oraz Avi. Kto wygra? Tego dowiemy się 24 lutego. Organizatorzy ujawnili już, kto wystąpi tego dnia na scenie.

JJ - zwycięzca Eurowizji 2025, o karierze po wygranej oraz przyjaźni ze Steczkowską i Conchitą

Bestsellery Empiku 2026 - line-up. Kto wystąpi?

Na scenie pojawi się m.in. występujący głównie w stacji TVN Dawid Podsiadło, który po raz pierwszy w telewizji wystąpi w duecie z Kaśką Sochacką. Artyści są nominowani w kategorii "pop & rock". Wśród wykonawców znaleźli się także: Daria ze Śląska, IGO, Bracia Kacperczyk, Kukon, Mrozu, Pezet, Piotr Rogucki oraz Zalia.

Nie zabraknie również międzynarodowych akcentów. Do Polski przyleci brytyjska wokalistka Jessie Ware, a także zwycięzca Konkursu Piosenki Eurowizji 2025 - JJ.

Gala odbędzie się 24 lutego i jak co roku będzie transmitowana w telewizji przez stację TVN oraz online, dzięki czemu wydarzenie będą mogli śledzić widzowie w całej Polsce.