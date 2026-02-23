Bestsellery Empiku 2025 - kto wystąpi podczas gali? Na scenie m.in. Podsiadło i Sochacka

Spis treści
Bestsellery Empiku 2025 - co to za gala?
Bestsellery Empiku to coroczne wydarzenie celebrujące twórców, których dzieła w minionym roku cieszyły się największą popularnością wśród klientów sieci. Gala to jednak nie tylko wręczenie statuetek w licznych kategoriach - od literatury, przez film, po muzykę i streaming - ale również widowiskowe show z udziałem znanych i cenionych artystów. Co roku organizatorzy dbają o spektakularną oprawę i muzyczne niespodzianki, w tym te z zagranicy.
Bestsellery 2025 - kategoria muzyka
Lista nominowanych w tegorocznej edycji jest imponująca. Rekordzistką pozostaje sanah, która ponownie walczy o statuetkę za najlepszy album. Dawid Podsiadło otrzymał podwójną nominację – za projekt z Kaśką Sochacką oraz wspólny krążek z Arturem Rojkiem. W kategorii rap i hip hop znaleźli się m.in. Pezet, Sobel, Opał, Gibbs, White 2115 oraz Avi. Kto wygra? Tego dowiemy się 24 lutego. Organizatorzy ujawnili już, kto wystąpi tego dnia na scenie.
Bestsellery Empiku 2026 - line-up. Kto wystąpi?
Na scenie pojawi się m.in. występujący głównie w stacji TVN Dawid Podsiadło, który po raz pierwszy w telewizji wystąpi w duecie z Kaśką Sochacką. Artyści są nominowani w kategorii "pop & rock". Wśród wykonawców znaleźli się także: Daria ze Śląska, IGO, Bracia Kacperczyk, Kukon, Mrozu, Pezet, Piotr Rogucki oraz Zalia.
Nie zabraknie również międzynarodowych akcentów. Do Polski przyleci brytyjska wokalistka Jessie Ware, a także zwycięzca Konkursu Piosenki Eurowizji 2025 - JJ.
Gala odbędzie się 24 lutego i jak co roku będzie transmitowana w telewizji przez stację TVN oraz online, dzięki czemu wydarzenie będą mogli śledzić widzowie w całej Polsce.