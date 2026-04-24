Doda reaguje na śmierć Łukasza Litewki. Artystka snuje własne teorie na temat wypadku

Doda stanowczo komentuje tragedię Łukasza Litewki

Tragiczny wypadek Łukasza Litewki odbił się szerokim echem w całej Polsce. Parlamentarzysta zginął po tym, jak został potrącony przez samochód podczas jazdy na rowerze. W internecie natychmiast zaroiło się od słów wsparcia, wspomnień i wyrazów współczucia. Na tym tle mocno wybił się wpis Dody, który łączy osobisty ból z niezwykle kontrowersyjnymi przypuszczeniami dotyczącymi okoliczności zdarzenia.

Zobacz też: Ukochana Litewki apeluje do Dody. Mówi o przegięciu

Doda podejrzewa, że śmierć Litewki to nie przypadek

Piosenkarka rozpoczęła swój internetowy wywód od ciepłych słów pod adresem zmarłego, określając go mianem "serdecznego kolegi". Zaznaczyła, że Litewka odznaczał się niespotykaną odwagą, bezkompromisowością oraz uczciwością. W jej opinii polityk należał do wąskiego grona osób potrafiących otwarcie głosić swoje poglądy, nie zważając na ewentualne represje.

Dalsza część oświadczenia przybrała jednak zdecydowanie ostrzejszy charakter. Doda wprost zasugerowała, że tragiczne potrącenie nie było dziełem przypadku. Stwierdziła, że "ktoś zabił człowieka", dając do zrozumienia, iż działalność Litewki mogła być solą w oku pewnych grup. Według artystki poseł odważnie demaskował powiązania i poruszał niewygodne dla wielu tematy.

Gwiazda odniosła się również do trudnych chwil, z jakimi polityk mierzył się w ostatnim czasie, przypominając o fali nienawiści, a nawet życzeniach śmierci, które pod jego adresem kierowano. Jako przykład podała jego dawne słowa, w których przyznawał się do bycia "najgorszym posłem" ze względu na skalę spadającej na niego krytyki. Mimo tych przeciwności – jak zaznaczyła artystka – Litewka nie złożył broni i dalej realizował swoje cele.

W swoim wpisie wokalistka pokusiła się także o apel do internautów, zachęcając do głębszej refleksji. Zwróciła uwagę na lekkość, z jaką ludzie krzywdzą się nawzajem w sieci, i jak rzadko potrafią docenić kogoś za życia. Według Dody dramat, jakim jest śmierć posła, powinien skłonić wszystkich do chwili zastanowienia nad własnym postępowaniem.

Oświadczenie zakończyło się kategorycznym żądaniem. Piosenkarka domaga się przeprowadzenia rzetelnego i w pełni przejrzystego śledztwa, które wyjaśni kulisy wypadku. Zaznaczyła, że zarówno ona, jak i rodzina oraz zwolennicy zmarłego domagają się ujawnienia pełnej prawdy o tragedii.

Zobacz też: Joanna Senyszyn przerywa milczenie po śmierci Litewki! Ostre słowa o teorii Dody

"Zmarł mój Serdeczny kolega. Jedyny, który miał odwagę siłę tupet. Polityk uczciwy nieprzekupny i Nieustraszony. Jedyny miał odwagę mówić, jak jest!!!! Ktoś zabił człowieka, który dla innych oddawał całego siebie. Niektórzy życzyli mu śmierci jeszcze 3 mc temu. Łukasz mimo wszystko szedł dalej mimo bólu, które te słowa mu zadawały! Nie poddawał się i nie zawracał. Dziś zastanówcie się 100 razy, zanim będziecie ranić i podważać intencje tych, którzy Nie oczekują czasem niczego więcej jak tylko dziękuję, że jesteś. Łukasza już nie ma. Doceniajcie ludzi ZA ŻYCIA. Wszyscy Fani, znajomi i przyjaciele oczekujemy na rzetelne i jawne śledztwo prokuratury w sprawie tego „wypadku”. Sprawca zasłabł akurat w momencie, kiedy naprzeciwko jechał poseł, który obnażał kłamstwa i układziki bogatych i wpływowych" - czytamy w przejmującym wpisie Dody.