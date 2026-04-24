Matura 2026 z geografii. Termin, godzina, czas trwania i „pewniaki” na egzamin

Matura 2026 z geografii nie jest obowiązkowa, jednak co roku to właśnie jest bardzo często wybierany przez maturzystów. Ale jeszcze przed maturą 2026, uczniowie ostatnich klas szkoły średniej sprawdzili się maturach próbnych. To ostatni test, który pozwala określić, na jakim poziomie jest nasza wiedza oraz to, nad czym trzeba jeszcze popracować. Jaki jest harmonogram matury 2026? Szczegółową rozpiskę egzaminów podajemy w tekście: Matura 2026 harmonogram [TERMINY: DATY I GODZINY]

36

Matura 2026 z geografii – termin i godzina

Egzamin maturalny z geografii na poziomie rozszerzonym odbędzie się:

15 maja 2026 roku (piątek)

godzina 9:00

To część głównej sesji maturalnej zaplanowanej w dniach 4–21 maja 2026 roku. Wyniki matur zostaną ogłoszone 8 lipca 2026 roku.

Ile trwa matura z geografii 2026?

Matura z geografii na poziomie rozszerzonym trwa:

180 minut (3 godziny)

Egzamin zakończy się maksymalnie o godzinie 12:00. W tym czasie maturzyści będą musieli rozwiązać około 50 zadań – otwartych, zamkniętych i półotwartych.

43

Matura z geografii 2026: czy jest obowiązkowa?

Geografia nie należy do przedmiotów obowiązkowych na maturze, jednak od lat cieszy się dużą popularnością wśród uczniów. Wielu maturzystów wybiera ją jako przedmiot dodatkowy, szczególnie osoby planujące studia związane z kierunkami przyrodniczymi, ekonomią czy logistyką.

Arkusze CKE, pytania i przygotowania

Przed maturą 2026 uczniowie mieli okazję sprawdzić swoją wiedzę podczas egzaminów próbnych. To ważny etap przygotowań, który pozwala ocenić poziom wiedzy i zidentyfikować obszary wymagające poprawy.

Eksperci zalecają również analizę arkuszy CKE z poprzednich lat. Powtarzalność typów zadań sprawia, że jest to jedna z najskuteczniejszych metod nauki przed egzaminem.

Matura 2026 geografia – „pewniaki”. Co warto powtórzyć?

Choć oficjalnych „przecieków” nie ma, pewne typy zadań regularnie pojawiają się na maturze z geografii. Warto szczególnie skupić się na:

czytaniu mapy poziomicowej

przekrojach geologicznych Ziemi

mapie topograficznej Polski

relacjach człowiek–środowisko

globalnych i regionalnych problemach środowiskowych

migracjach ludności

problemach demograficznych społeczeństw

sferach Ziemi

Na egzaminie niemal na pewno pojawią się także mapy, wykresy oraz dane statystyczne, których interpretacja jest kluczowa. Matura z geografii 2026 to ważny egzamin dla wielu uczniów. Dobre przygotowanie, znajomość schematów zadań i spokojne podejście to klucz do sukcesu.