Pamiętacie Vanilla Ninja? Po 21 latach zespół wraca na Eurowizję

Vanilla Ninja to jeden z tych zespołów, które mimo upływu dekad wciąż wracają we wspomnieniach. Nastolatki z Tallinna podbiły europejskie listy przebojów na początku XXI wieku, a dla kraju innego niż Estonia wywalczyły sukces w Konkursie Piosenki Eurowizji. Po ponad dwóch dekadach chcą podbić tę scenę dla własnej ojczyzny.

Vanilla Ninja wracają na Eurowizję po 21 latach

Po tym, jak Estonki w 2005 roku reprezentowały Szwajcarię z numerem "Cool Vibes", tym razem zaśpiewają w barwach swojego kraju. Ich tegoroczna propozycja nosi tytuł "Too Epic To Be True" i zwyciężyła preselekcje rzutem na taśmę. W pierwszym etapie, w którym jurorzy i telewidzowie wybrali troje ścisłych finalistów, Vanilla Ninja zajęły trzecie miejsce. Dopiero ponownie głosowanie, wyłącznie publiki, sprawiło, że to popularny przed laty zespół wywalczył przepustkę na Eurowizję. Grupa zdobyła o jeden punkt procentowy więcej od zdobywcy drugiego miejsca.

Zespół uczestniczył w jubileuszowym, 50. konkursie w Kijowie, gdzie zajął ósme miejsce. Teraz też pojedzie na jubileusz, ale 70-lecia w Wiedniu. Aktualnie Vanilla Ninja tworzą Lenna Kuurmaa i Piret Järvis z oryginalnego składu grupy oraz Kerli Kivilaan, młodsza siostra jej byłej basistki.

Historia zespołu

Vanilla Ninja powstała w 2002 roku w Talliniie i bardzo szybko podbiła serca estońskich słuchaczy. Choć dziewczyny wygrały głosowanie widzów w preselekcjach do Eurowizji 2003, wybór należał jedynie do jurorów, którzy umieścili je na ostatnim miejscu. Wkrótce debiutancki album "Vanilla Ninja" z singlem "Club Kung-Fu" trafił na sam szczyt list sprzedaży, a także był notowany w krajach niemieckojęzycznych.

Ogłoszenie, że popularny zespół z Estonii będzie reprezentować Szwajcarię na Eurowizji 2005, wywołało wielkie zaskoczenie. Nie zabrakło też kontrowersji, gdy przed konkursem zaledwie 16-letnia Triinu Kivilaan zastąpiła w składzie ciężarną Maarję Kivi. Ostatecznie, dziewczyny dały Szwajcarii najlepszy rezultat w konkursie od ponad dekady. W 2006 roku reprezentowały ojczystą Estonię na Międzynarodowym Festiwalu Piosenki w Sopocie, gdzie zajęły piąte miejsce. Były też nominowane do Europejskich Nagród MTV w kategorii najlepszych wykonawców z krajów bałtyckich.

W kolejnych latach Vanilla Ninja wydały singiel we współpracy z Perem Gessle z zespołu Roxette i podjęły nieudaną próbę powrotu na Eurowizję w 2007 roku, ale ostatecznie na lata zniknęły z pierwszych stron gazet. W 2021 roku zespół wydał pierwszy od 15 lat album, zatytułowany "Encore". Teraz powraca na scenę Eurowizji. Zdjęcia z lat 2005-2006 i obecne znajdziecie w naszej galerii poniżej.

Eurowizja 2026 - o konkursie

70. Konkurs Piosenki Eurowizji odbędzie się w Wiedniu po zwycięstwie JJ-a z utworem "Wasted love". Stolica Austrii ugości widowisko po raz trzeci w jego historii po tym, jak w 2015 roku gościła również jego 60-lecie. Udział wezmą reprezentanci 35 państw - co jest najmniejszą frekwencją od 23 lat. Ma to związek z bojkotem pięciu krajów w obliczu dalszego udziału Izraela. Polskiego reprezentanta wybiorą telewidzowie spośród ośmiu finalistów preselekcji.