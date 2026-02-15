Ekstraklasa: Motor Lublin – Lechia Gdańsk. Kto ostatecznie triumfował w zaciętym boju?

Zacięta walka o punkty w Lublinie

W meczu Ekstraklasy pomiędzy Motorem Lublin a Lechią Gdańsk padło pięć bramek, a wynik końcowy to 2:3. Spotkanie od początku obfitowało w dynamiczne akcje po obu stronach boiska, przyciągając uwagę prawie ośmiu tysięcy widzów. Pierwszą bramkę dla gospodarzy zdobył Bartosz Wolski w 13. minucie, otwierając wynik meczu.

Lechia Gdańsk szybko odpowiedziała na prowadzenie Motoru. Już cztery minuty później, w 17. minucie, Camilo Mena wyrównał stan meczu na 1:1, dając sygnał do dalszej walki. Przed przerwą goście z Gdańska zdołali ponownie objąć prowadzenie dzięki bramce Tomasza Neugebauera, który w 37. minucie strzelił gola głową.

Kto strzelił decydującego karnego?

Druga połowa rozpoczęła się od szybkiego wyrównania ze strony Motoru Lublin. W 47. minucie Matej Rodin niefortunnie umieścił piłkę we własnej bramce, doprowadzając do stanu 2:2. Ten samobójczy gol dodał meczowi dodatkowego dramatyzmu i sprawił, że walka o zwycięstwo stała się jeszcze bardziej zacięta.

Decydująca bramka padła w 73. minucie z rzutu karnego, a jej autorem ponownie był Camilo Mena, który przypieczętował zwycięstwo Lechii Gdańsk wynikiem 3:2. Sędzia Paweł Rączkowski z Warszawy musiał wiele razy sięgać po żółte kartki, które otrzymało trzech zawodników Motoru i aż siedmiu z Lechii, co świadczyło o intensywności rywalizacji.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje. Jeżeli widzisz błąd, daj nam znać.