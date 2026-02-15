Ekstraklasa piłkarska: Lechia Gdańsk kontynuuje zwycięską passę. Jak Motor Lublin stracił punkty u siebie?

Lechia wywozi punkty z Lublina.

Lechia Gdańsk kontynuuje dobrą passę po zimowej przerwie, odnosząc kolejne zwycięstwo na wyjeździe. Po wygranej w Poznaniu, tym razem gdański zespół wywiózł trzy punkty z Lublina, pokonując Motor Lublin 3:2. Spotkanie na stadionie Motoru, które obserwowało 7978 widzów, było pełne emocji i zmian prowadzenia.

Gospodarze objęli prowadzenie w 13. minucie po strzale Bartosza Wolskiego, który wykorzystał nieudaną interwencję bramkarza Alexandra Paulsena. Radość Motoru nie trwała jednak długo, gdyż Camilo Mena wyrównał w 17. minucie, wykorzystując sytuację po odbiciu piłki od Ivana Brkicia. Przed przerwą Tomasz Neugebauer efektownym strzałem głową zapewnił Lechii prowadzenie 2:1 po precyzyjnym dośrodkowaniu Matusa Vojtki.

Jak padły kluczowe bramki w drugiej połowie?

Druga połowa rozpoczęła się od szybkiego wyrównania Motoru. Niespełna dwie minuty po wznowieniu gry, w 47. minucie, Matej Rodin niefortunnie skierował piłkę do własnej bramki po indywidualnej akcji Ivo Rodriguesa, doprowadzając do remisu 2:2. Przez znaczną część tej fazy meczu, trudności piłkarzom sprawiała przemarznięta murawa, co wpływało na jakość zagrań.

Decydująca bramka padła w 73. minucie. Po analizie VAR i obejrzeniu powtórki zdarzenia, arbiter Paweł Rączkowski podyktował rzut karny dla Lechii Gdańsk po faulu Karola Czubaka we własnym polu karnym. „Jedenastkę” pewnie wykorzystał Camilo Mena, zdobywając swoją drugą bramkę w meczu. Mimo wzmożonych ataków Motoru w końcówce spotkania, brakowało im skuteczności, a Lechia obroniła korzystny wynik, kontynuując serię spotkań bez porażki od listopada.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje. Jeżeli widzisz błąd, daj nam znać.