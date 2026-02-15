Snowboardowy cross drużyn mieszanych na Igrzyskach 2026. Kto zdominował podium?

Złoto dla Wielkiej Brytanii w snowboardowym crossie

Brytyjska para Charlotte Bankes i Huw Nightingale zapewniła sobie złoty medal podczas zimowych igrzysk w Mediolanie i Cortinie d'Ampezzo. Ich zwycięstwo w snowboardowym crossie drużyn mieszanych było pierwszym takim osiągnięciem w historii tych zawodów. Konkurencja charakteryzuje się dwuetapowym przejazdem, gdzie najpierw rywalizują mężczyźni, a następnie na trasę ruszają kobiety, sumując czasy swoich występów.

Dyscyplina snowboardowy cross drużyn mieszanych zadebiutowała w programie olimpijskim zaledwie cztery lata temu, podczas igrzysk w Pekinie. Od tamtej pory szybko zyskała na popularności, oferując widzom dynamiczne i pełne emocji wyścigi. Polscy reprezentanci nie brali udziału w tej konkretnej konkurencji na tegorocznych igrzyskach.

Kto zdobył srebro i brąz na Igrzyskach 2026?

Srebrny medal w Mediolanie i Cortinie d'Ampezzo wywalczyli gospodarze, Michela Moioli i Lorenzo Sommariva z Włoch. Ich występ był jednym z najbardziej wyczekiwanych, a ostatecznie zapewnili swojemu krajowi drugie miejsce na podium. Włoska publiczność z entuzjazmem przyjęła ich osiągnięcie, co dodało zawodom dodatkowego wymiaru emocjonalnego.

Brązowy medal przypadł drugiej drużynie Francji, w składzie Lea Casta i Loan Bozzolo. Ich walka o miejsce na podium była zacięta, a ostateczne rozstrzygnięcie przyniosło im trzecią pozycję. Francuscy snowboardziści udowodnili swoją siłę w tej konkurencji, zdobywając cenny krążek na międzynarodowej arenie sportowej.

