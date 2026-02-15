Lechia Gdańsk zwycięża w Lublinie. Co zadecydowało o wygranej w trudnych warunkach?

Trener Lechii o trudnych warunkach meczowych

Mecz pomiędzy Lechią Gdańsk a Motorem Lublin odbył się w ekstremalnie trudnych warunkach atmosferycznych. Kilkustopniowy mróz oraz zaśnieżone boisko sprawiły, że spotkanie było obarczone licznymi błędami. John Carver, trener Lechii, przyznał, że pogoda znacząco wpłynęła na jakość gry. W takich okolicznościach, jak podkreślił, o korzystnym wyniku często decyduje jedna bramka.

Carver, zapytany przed meczem o ewentualne bramki, potwierdził, że jego zespół je zdobędzie, co ostatecznie się sprawdziło. Lechia zwyciężyła 3:2. Szkoleniowiec zaznaczył, że passa bez porażki niewątpliwie buduje pewność siebie w drużynie. Dodał, że ta pewność pomaga piłkarzom w odnoszeniu kolejnych zwycięstw w trudnych okolicznościach.

"Pogoda sprawiła, że nie był to ładny mecz do oglądania, a piłkarze obydwu zespołów nie ustrzegali się błędów, których przyczyną były właśnie trudne warunki. Trzeba jednak sobie z tym radzić, a w takich okolicznościach zwykle jedna bramka decyduje o korzystnym wyniku i tę jedną bramkę więcej to my zdobyliśmy" - nie krył satysfakcji trener Lechii.

"Przed meczem zapytano mnie, czy dzisiaj też gwarantuję jakieś bramki, na co odpowiedziałem twierdząco i cieszę się, że moje słowa znalazły potwierdzenie. To, że już dłuższy czas nie przegrywamy dodaje niewątpliwie pewności siebie i pomaga zwyciężać" - dodał.

Co zadecydowało o porażce Motoru Lublin?

Mateusz Stolarski, trener Motoru Lublin, pogratulował Lechii Gdańsk zasłużonej wygranej po meczu w zimowych warunkach. Podkreślił, że to gdańszczanie byli bardziej konkretni i skutecznie wykorzystali swoje okazje. Stolarski szczególnie wskazał na pierwszą połowę jako kluczową dla przebiegu spotkania. Tamtejsza strata dwóch bramek przed przerwą była dla niego powodem do złości i niezadowolenia.

Lubelski szkoleniowiec jednoznacznie stwierdził, że rzut karny był decydującym momentem porażki jego zespołu. Po tym wydarzeniu Motor próbował wyrównać wynik spotkania. Niestety, na doprowadzenie do remisu zabrakło czasu i skuteczności. W najbliższych dniach Motor Lublin zmierzy się z Piastem Gliwice, natomiast Lechia Gdańsk zagra u siebie z Zagłębiem Lubin.

"Zbyt łatwo straciliśmy te dwie bramki przed przerwą i z tego powodu jestem zdenerwowany, a kluczem decydującym o naszej porażce był ten rzut karny. Po nim próbowaliśmy doprowadzić do wyrównania, jednak było już zbyt mało czasu" - powiedział lubelski szkoleniowiec.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje. Jeżeli widzisz błąd, daj nam znać.