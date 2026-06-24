Pamiętacie Fabiana Dudę z "Rancza"? Nie do wiary, jak dziś wygląda aktor

Piotr Ligienza to aktor, którego widzowie doskonale pamiętają z roli Fabiana Dudy - sympatycznego, choć nieco zagubionego życiowo młodzieńca, który swoją karierę rozpoczynał od bycia stażystą w Urzędzie Gminy Wilkowyje, aby później objąć posadę sekretarza. Ligienza po raz pierwszy w "Ranczu" pojawił się w 2. sezonie i w produkcji występował aż do zakończenia jej emisji, czyli do 2016 roku. Swoją przygodę z aktorstwem rozpoczął w Dzierżoniowskim Ośrodku Kultury, a po raz pierwszy na dużym ekranie zobaczyliśmy go w 2004 roku w roli Mateusza w filmie sensacyjnym Jarosława Żamojdy "RH+".

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Tak dziś wygląda odtwórca Fabiana Dudy z "Rancza". Widzowie przecierają oczy ze zdumienia

Po zakończeniu emisji "Rancza", Piotr Ligienza nie osiadł na laurach. Kontynuował rozwój swojej kariery aktorskiej, angażując się w różnorodne projekty. Występował w filmach, serialach i spektaklach teatralnych, pokazując swoją wszechstronność i umiejętność wcielania się w różne role. Na koncie ma udział między innymi w: "Ojcu Mateuszu", "Kryminalnych", "Barwach szczęścia", czy "Dziewczynach ze Lwowa". Po raz ostatni mogliśmy go oglądać na małym ekranie w 2021 roku, wówczas wcielił się w postać Emila Larssona w czterech odcinkach serialu "Na Wspólnej". Piotr Ligienza od lat związany jest także z teatrem. Niedawno odbyła się premiera spektaklu "Erotic-Zdrój, czyli sanatorium nie wybacza", w którym oprócz niego wystąpiły także inni aktorzy, którzy przed laty zagrali w kultowym "Ranczu", jak: Violetta Arlak (Halina Kozioł), Bogdan Kalus (Tadeusz Hadziuk) oraz Beata Olga Kowalska (Dorota Wezółowa). Trzeba przyznać, że Piotr Ligienza bardzo zmienił się od czasu, kiedy występował w serialu.

Zajrzyjcie do naszej galerii i sprawdźcie, jak dziś wygląda serialowy Fabian Duda.

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