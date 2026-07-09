Żużlowa Grand Prix w Malilli. Czy Zmarzlik odniesie piąte zwycięstwo na ulubionym torze?

Zmarzlik liderem przed zawodami w Malilli

Bartosz Zmarzlik jest obecnie na prowadzeniu w klasyfikacji generalnej tegorocznego cyklu Grand Prix. W poprzedniej eliminacji we Wrocławiu odniósł zwycięstwo, co pozwoliło mu na wyprzedzenie rywali. Nad drugim w zestawieniu Bradym Kurtzem z Australii ma zaledwie trzy punkty przewagi. Trzeci Brytyjczyk Robert Lambert traci do polskiego zawodnika dziewięć punktów.

Tor w szwedzkiej Malilli należy do ulubionych obiektów reprezentanta Polski. Zmarzlik triumfował tam już czterokrotnie, w latach 2017, 2021, 2022 i 2024. Jeśli wygra również w tę sobotę, zostanie samodzielnym rekordzistą pod względem zwycięstw na tym obiekcie, dystansując Jasona Crumpa, który także ma na koncie cztery wygrane.

Pozostali Polacy i zmiany na liście startowej

W zawodach zobaczymy także innych polskich żużlowców, którzy są stałymi uczestnikami cyklu. Na torze zaprezentują się Patryk Dudek, Kacper Woryna i Dominik Kubera. W klasyfikacji generalnej Woryna zajmuje siódmą pozycję, Dudek jest dziewiąty, a Kubera plasuje się na czternastym miejscu.

W Malilli nie zobaczymy kilku podstawowych zawodników z powodu kontuzji. Zabraknie Jacka Holdera, Daniela Bewleya i Fredrika Lindgrena. W ich miejsce pojadą rezerwowi: Anders Thomsen, Jan Kvech oraz Kai Huckenbeck. Z kolei z dziką kartą wystartuje Szwed Kim Nilsson. Dzień wcześniej, w piątek, w ramach mistrzostw świata juniorów SGP2 powalczą Polacy: Wiktor Przyjemski, Kevin Małkiewicz, Antoni Mencel i Maksymilian Pawełczak.