Ostatnia wokalistka Spice Girls wyszła za mąż. Zachwyciła w kreacji od Victorii Beckham

Melanie C jest członkinią legendarnego brytyjskiego girlsbandu. Artystka jako jedna z nielicznych Spicetek wciąż jest wyjątkowo aktywna zawodowo - niedawno wydała nową płytę oraz po raz kolejny zasiada w jury australijskiej edycji programu „The Voice”. Mimo napiętego grafiku znalazła jednak czas na zorganizowanie ślubu. Ceremonia zaślubin z australijskim modelem i producentem Chrisem Dingwallem miała miejsce 18 lipca. Wydarzenie odbyło się w hrabstwie Kumbrii, zlokalizowanym nad Morzem Irlandzkim.

Na ten wyjątkowy dzień Melanie C wybrała subtelną i romantyczną suknię, której projektantką była Victoria Beckham.

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Kto pojawił się na weselu Melanie C ze Spice Girls?

Wśród zaproszonych gości nie mogło zabraknąć oczywiście koleżanek z zespołu, więc na uroczystości pojawiły się Emma Bunton, Mel B oraz Geri Halliwell. Niestety na ceremonii zabrakło Victorii Beckham, która była w tym czasie zajęta towarzyszeniem swojemu mężowi w trakcie Mistrzostw Świata w piłce nożnej.

Melanie C ma już 17-letnią córkę Scarlett ze swojego poprzedniego, wieloletniego związku z Thomasem Starrem, z którym jednak nigdy nie sformalizowała relacji.

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Matrymonialne losy wokalistek Spice Girls

Melanie C jako ostatnia ze słynnej piątki zdecydowała się na zmianę stanu cywilnego. Jako pierwsza ze „Spicetek” ślub wzięła Mel B, która w 1998 roku poślubiła tancerza Jimmy'ego Gulzara. Niedługo później odbyła się huczna i iście królewska ceremonia zaślubin Victorii i Davida Beckhamów. W 2007 roku Mel B wyszła ponownie za mąż, tym razem za Stephena Belafonte, z którym po latach rozstała się w atmosferze oskarżeń o przemoc domową. Z kolei w 2015 roku związek małżeński zawarła Geri Halliwell z szefem Formuły 1 Christianem Hornerem. Następnie w 2021 roku swój długoletni związek sformalizowała Emma Bunton, a w zeszłym roku Mel B po raz trzeci stanęła na ślubnym kobiercu z Rorym McPhee.

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Tym samym Melanie C dołączyła do grona mężatek i zamknęła listę wokalistek Spice Girls z obrączkami na palcach.

W galerii można zobaczyć zdjęcia z uroczystości ślubnej popularnej Sporty Spice.