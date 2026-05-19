Elizabeth Hurley zachwyca bez stanika. 60-letnia gwiazda pokazała ciało w samej bieliźnie

Elizabeth Hurley promuje swoją markę strojem topless

Elizabeth Hurley udowadnia, że najlepszą twarzą swojej marki odzieżowej jest ona sama. Zamiast zatrudniać młodsze modelki do kampanii reklamowych, aktorka stawia na własny wizerunek. Tym razem brytyjska gwiazda postanowiła celebrować nadejście wiosny w niezwykle zmysłowy sposób. Opublikowała w mediach społecznościowych fotografię, na której leży topless wśród żółtych kwiatów, ubrana jedynie w dół od bikini w odcieniu kanarkowym. Zdecydowany krok aktorki wywołał lawinę reakcji w internecie.

Zachwyt internautów nad figurą 60-letniej aktorki

Na zdjęciu widzimy Elizabeth Hurley spoczywającą na trawie, z rękami subtelnie zakrywającymi biust. Patrząc na jej doskonałą formę, można odnieść wrażenie, że dla 60-letniej gwiazdy czas się zatrzymał. Pod postem natychmiast posypały się komentarze od fanów, którzy byli pod ogromnym wrażeniem jej młodzieńczego wyglądu, z trudem wierząc w jej metrykę.

Odważna fotografia była elementem kampanii promującej nowy kostium kąpielowy z kolekcji jej autorskiej marki. Skąpy, żółty strój stał się szybko hitem w sieci, a brytyjska aktorka po raz kolejny udowodniła swój marketingowy talent i umiejętność zwracania na siebie uwagi.

Przy okazji publikacji gorących kadrów, Elizabeth Hurley zdradziła kilka swoich sekretów na promienny wygląd. Aktorka wyznała, że kocha słońce, ale podkreśliła wagę regularnego stosowania kremów z wysokim filtrem SPF. Dodała też, że rozsądne korzystanie z kąpieli słonecznych ma pozytywny wpływ nie tylko na wygląd skóry, ale również na samopoczucie.

Gwiazda podzieliła się również swoim sprawdzonym sposobem na udane zdjęcia w stroju kąpielowym. Według niej kluczem do sukcesu jest po prostu przyjęcie pozycji leżącej. Jak twierdzi, taka poza sprawia, że sylwetka prezentuje się znacznie korzystniej, a same fotografie nabierają bardziej naturalnego charakteru.

