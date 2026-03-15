Co tam Oscary, wyłoniono najgorsze filmy minionego roku! Jeden nie miał sobie równych

Oscary przed nami, a za nami Złote Maliny. Anty-nagrody powędrowały w ręce najgorszych filmowych dokonań 2025 roku i choć faworytką była oczywiście "Śnieżka", disneyowska bajka musiała obejść się smakiem (choć wyszarpała trzy statuetki). Aż pięć Złotych Malin zgarnął film pt. "Wojna światów" z Ice Cube'em w roli głównej.

Oto najgorszy film ubiegłego roku - "Wojna światów" liderem Złotych Malin

Pamiętacie "Wojnę światów" z Tomem Cruise'em w roli głównej? Film z 2005 roku, oparty na kultowej powieści H.G. Wellsa, zyskał olbrzymią popularność i zdobył nawet trzy nominacje do Oscara (wprawdzie w kategoriach technicznych, ale jednak). Pod dwóch dekadach ktoś wpadł oczywiście na pomysł, by nakręcić remake, tym razem stawiając na mniej obiecujące, acz całkiem głośne nazwiska - Ice Cube'a, Evę Longorię i Michaela O'Neilla. Efekt był zatrważający - nowa "Wojna światów" wyszarpała zaledwie 4% pozytywnych recenzji w serwisie Rotten Tomatoes, a w naszym polskim Filmwebie może "pochwalić się" oceną 1.8/10 (to już nawet " Miłość w czasach online" Friza i Wersow spisała się lepiej).

Katastrofa absolutna na każdej możliwej płaszczyźnie, lecz zarazem tak komiczna, że aż jedyna w swoim rodzaju. Jednego jestem pewien: ten film stanie się kultowy - ocenił krytyk Jan Kapturkiewicz z O filmach dla sportu.

Do listy (anty)osiąnięć film Richa Lee, który dotąd reżyserów głównie teledyski gwiazd (w tym Billie Eilish i Lana Del Rey), może dopisać sobie aż pięć Złotych Malin, z sześciu nominacji, w tym tę najważniejszą, za najgorszy film 2025 roku.

"Wojna światów" - o czym opowiada film i gdzie go obejrzeć?

W dużym skrócie "Wojna światów" opowiada nam historię pracownika Departamentu Bezpieczeństwa Krajowego, Will Radford (w tej roli Ice Cube), który pewnego dnia odkrywa, że na Ziemię zaczynają spadać meteoryty. Z czasem okazuje się, że za katastrofą nie stoi pech Ziemian, a inwazja obcych. Film dostępny jest w abonamencie Prime Video, ale ostrzegam - oglądacie go na własną odpowiedzialność.

Złote Maliny 2025 - lista laureatów

Jak już wspominałam, "Wojna światów" została "nagrodzona" w pięciu kategoriach, w tym za najgorszy film i najgorszą rolę męską. Po piętach deptała mu "Śnieżka", która miała tyle samo szans na Złote Maliny, ale ostatecznie wróciła do domu z trzema statuetkami - w tym za najgorszy występ w roli drugoplanowej dla wszystkich siedmiu krasnoludków. Pełna lista nagrodzonych prezentuje się następująco:

Najgorszy film

"The Electric State"

"Hurry Up Tomorrow"

"Star Trek: Sekcja 31"

"Śnieżka"

"Wojna światów" - wygrana

Najgorszy aktor

Dave Bautista - "Na zaginionych ziemiach"

Scott Eastwood - "Alarum"

Ice Cube - "Wojna światów" - wygrana

Jared Leto - "Tron: Ares"

The Weeknd - "Hurry Up Tomorrow"

Najgorsza aktorka

Ariana DeBose - "Miłość boli"

Natalie Portman - "Fontanna młodości"

Milla Jovovich - "Na zaginionych ziemiach"

Rebel Wilson - "Ślub w ogniu" - wygrana

Michelle Yeoh - "Star Trek: Sekcja 31"

Najgorszy aktor drugoplanowy

Wszystkie siedem sztucznych krasnoludków - "Śnieżka" - wygrana

Nicolas Cage - "Rewolwerowcy"

Stephen Dorff - "Ślub w ogniu"

Greg Kinnear - "Off the Grid"

Sylvester Stallone - "Alarum"

Najgorsza aktorka drugoplanowa

Anna Chlumsky - "Ślub w ogniu"

Ema Horvath - "Strangers 2"

Scarlet Rose Stallone - "Rewolwerowcy" - wygrana

Kacey Rohl - "Star Trek: Sekcja 31"

Isis Valverde - "Alarum"

Najgorszy reżyser

Olatunde Osunsanmi - "Star Trek: Sekcja 31"

Rich Lee - "Wojna światów" - wygrana

Joe i Anthony Russo - "The Electric State"

Trey Edward Shults - "Hurry Up Tomorrow"

Marc Webb - "Śnieżka"

Najgorszy scenariusz

Stephen McFeely i Christopher Markus - "The Electric State"

Trey Edward Shults i Reza Fahim - "Hurry Up Tomorrow"

Craig Sweeny - "Star Trek: Sekcja 31"

Erin Cressida Wilson - "Śnieżka"

Kenny Golde i Marc Hyman - "Wojna światów" - wygrana

Najgorszy ekranowy duet

Wszystkie siedem sztucznych krasnoludków - "Śnieżka" - wygrana

James Corden i Rihanna - "Smerfy"

Robert De Niro i Robert De Niro - "The Alto Knights"

Ice Cube i jego kamera na Zoomie - "Wojna światów"

The Weeknd i jego monstrualne ego - "Hurry Up Tomorrow"

Najgorzy prequel, remake, zrzynka lub sequel

"Pięć koszmarnych nocy 2"

"Smerfy"

"Śnieżka"

"Koszmar minionego lata"

"Wojna światów" - wygrana

Nagroda odkupienia - Kate Hudson - "Song Sung Blue"

