Przemysław Czarnek kandydatem na premiera. Zbigniew Boniek kiedyś go mocno zaczepił

Podczas niedawnego zjazdu struktur partyjnych ogłoszono, że to właśnie były szef resortu edukacji powalczy o fotel premiera z ramienia PiS.

Były prezes PZPN wielokrotnie wyśmiewał w sieci polityka, szczególnie po jego wygranej w satyrycznym konkursie

Legendarny piłkarz zaczepiał Czarnka także wtedy, gdy ustępujący minister podsumowywał swoje wieloletnie dokonania w resorcie.

Przemysław Czarnek wygrał plebiscyt "Dzban Roku 2023". Reakcja Zbigniewa Bońka była bezlitosna

Ewentualne objęcie teki premiera przez czołowego polityka prawicy nastąpiłoby dopiero po wygranych wyborach. Obecnie kandydat namaszczony przez Jarosława Kaczyńskiego buduje swój wizerunek, a krytycy chętnie przypominają jego wpadki. Wyjątkowo głośnym echem odbiło się internetowe starcie działacza z wybitnym reprezentantem Polski w piłce nożnej. Choć sportowiec trzyma się z dala od polityki, tym razem zrobił wyjątek na platformie społecznościowej. Pretekstem stało się przyznanie posłowi tytułu „Dzbana Roku 2023” w plebiscycie organizowanym przez znanych twórców internetowych. Słynący z ostrego języka sportowiec skomentował to z wyraźną satysfakcją.

Gratuluję serdecznie, czuję się trochę ojcem sukcesu

Taki dosadny wpis zamieścił na platformie X były szef PZPN. Legenda polskiej piłki nie gryzła się w język!

Przemysław Czarnek podsumowuje swoje rządy. Zbigniew Boniek znów uderza

Historia internetowych spięć obu panów sięga nieco dalej w przeszłość. Pod koniec ubiegłego roku legenda polskiego futbolu wzięła na celownik odejście polityka z ministerstwa oświaty. Ustępujący minister opublikował w sieci obszerny dokument, mający stanowić dowód na ogromny rozwój polskiego szkolnictwa podczas dwóch kadencji rządu.

Zbigniew Boniek znów uderza w PKOl. Te słowa o "balu dyletantów" zabolą działaczy

Na 54 stronach prezentujemy wszystkie działania, dzięki którym szkoły i uczelnie wyrwane zostały z marazmu i nędzy, w jakiej ugrzęzły za czasów naszych poprzedników z PO i PSL, specjalistów od pedagogiki wstydu. 54 strony to sporo, ale... trochę sie tego nazbierało

Takimi słowami polityk prawicy zachęcał do lektury załączonego dokumentu. Były piłkarz błyskawicznie to wyłapał i odpowiedział w swoim bezlitosnym stylu.

Przemysław Czarnek wytłumaczył się z własnej fotowoltaiki na dachu

Gratuluję i jaka to wielka strata, że od poniedziałku usiądzie pan na ławce rezerwowych. Co za błąd

Właśnie tak wybitny gracz podsumował ministerialną karierę posła.

Zbigniew Boniek i jego wizerunek. Legenda sportu nie unika ostrych opinii

Chociaż od zakończenia sportowej kariery wybitnego zawodnika minęło już wiele czasu, jego cięty język i zamiłowanie do ostrych ripost pozostają całkowicie niezmienne. Obserwatorzy życia publicznego doskonale wiedzą, że z byłym prezesem federacji piłkarskiej lepiej nie wchodzić w słowne potyczki.

