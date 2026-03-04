Tłum gwiazd na głośnej premierze filmu. Weronika Książkiewicz wyłamała się ze schematu

W środowy wieczór rodzime gwiazdy tłumnie przybyły na pierwszy pokaz nowej, głośnej produkcji kinowej. Na ściance zdecydowanie dominowała elegancka czerń, na którą postawiła większość zgromadzonych celebrytów. Monotonię postanowiła jednak przełamać Weronika Książkiewicz, która zaprezentowała się w zaskakującej stylizacji w stylu retro.

„Testament Ann Lee” – o czym opowiada film z Amandą Seyfried?

Trwający sezon nagród w branży filmowej obfituje w liczne pokazy specjalne produkcji walczących o najważniejsze statuetki. Po niedawnych projekcjach „Wichrowych wzgórz” oraz „Wartości sentymentalnej”, w środę odbyła się oficjalna polska premiera filmu „Testament Ann Lee”.

Dzieło to jest epickim dramatem muzycznym, stanowiącym nową interpretację losów założycielki religijnej wspólnoty Szejkersów. Za reżyserię odpowiada Mona Fastvold, a główną rolę zagrała 40-letnia Amanda Seyfried. Choć kreacja aktorska spotkała się z entuzjazmem krytyków i spekulowano o szansach na Oscara, tytuł ostatecznie został pominięty przy przyznawaniu nominacji.

Danuta Stenka i Weronika Książkiewicz na czerwonym dywanie

Uroczysta premiera miała miejsce 4 marca, przyciągając przed obiektywy fotoreporterów takie osobistości jak Anna Kalczyńska, Mila Jankowska, Anna Męczyńska, Helena Norowicz czy Rafał Bryndal. Tego wieczoru w doborze garderoby zdecydowanie królowała klasyczna czerń. W tym kolorze zaprezentowała się Danuta Stenka, wybierając szeroki golf i spodnie z kryształkami, oraz Maja Ostaszewska w garniturze oversize z białym akcentem.

Na luźniejszy styl postawiła Maria Dębska, łącząc ciemny golf z jeansami. Wyraźnym kontrastem dla mrocznych stylizacji koleżanek była Weronika Książkiewicz. Gwiazda postanowiła wyłamać się z dominującego trendu, prezentując oryginalny strój nawiązujący estetyką do lat 80.

Danuta Stenka, Weronika Książkiewicz, Maja Ostaszewska
