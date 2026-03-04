Tłum gwiazd na głośnej premierze filmu. Weronika Książkiewicz wyłamała się ze schematu

„Testament Ann Lee” – o czym opowiada film z Amandą Seyfried?

Trwający sezon nagród w branży filmowej obfituje w liczne pokazy specjalne produkcji walczących o najważniejsze statuetki. Po niedawnych projekcjach „Wichrowych wzgórz” oraz „Wartości sentymentalnej”, w środę odbyła się oficjalna polska premiera filmu „Testament Ann Lee”.

Dzieło to jest epickim dramatem muzycznym, stanowiącym nową interpretację losów założycielki religijnej wspólnoty Szejkersów. Za reżyserię odpowiada Mona Fastvold, a główną rolę zagrała 40-letnia Amanda Seyfried. Choć kreacja aktorska spotkała się z entuzjazmem krytyków i spekulowano o szansach na Oscara, tytuł ostatecznie został pominięty przy przyznawaniu nominacji.

Danuta Stenka i Weronika Książkiewicz na czerwonym dywanie

Uroczysta premiera miała miejsce 4 marca, przyciągając przed obiektywy fotoreporterów takie osobistości jak Anna Kalczyńska, Mila Jankowska, Anna Męczyńska, Helena Norowicz czy Rafał Bryndal. Tego wieczoru w doborze garderoby zdecydowanie królowała klasyczna czerń. W tym kolorze zaprezentowała się Danuta Stenka, wybierając szeroki golf i spodnie z kryształkami, oraz Maja Ostaszewska w garniturze oversize z białym akcentem.

Na luźniejszy styl postawiła Maria Dębska, łącząc ciemny golf z jeansami. Wyraźnym kontrastem dla mrocznych stylizacji koleżanek była Weronika Książkiewicz. Gwiazda postanowiła wyłamać się z dominującego trendu, prezentując oryginalny strój nawiązujący estetyką do lat 80.

