Julia Wieniawa broni Natsu po surowych ocenach jury. Burza wokół punktacji w tanecznym programie

2026-03-09 16:10

Natalia Karczmarczyk ma za sobą dwa występy w programie "Taniec z Gwiazdami", jednak nie zdobyła uznania ekspertów. Po ostatnim pokazie internetowej twórczyni wybuchła spora afera. W dyskusję zaangażowała się Julia Wieniawa, otwarcie uderzając w surowe werdykty jury. Wypuszczonych w eter słów nie da się już ukryć, a w sieci wrze.

  • Popularna internetowa twórczyni oraz zawodniczka gal freakfightowych rywalizuje w telewizyjnym formacie, jednak jej zmagania taneczne spotykają się z chłodnym przyjęciem sędziów.
  • Znana z surowych opinii Iwona Pavlović bardzo nisko oceniła zaprezentowane tango, przyznając zaledwie dwa punkty, co natychmiast rozzłościło sympatyków influencerki.
  • Słynna aktorka i piosenkarka otwarcie skrytykowała werdykt jurorów
  • W obronie Natalii Karczmarczyk stanęła spora grupa osób z polskiego show-biznesu oraz rzesza użytkowników mediów społecznościowych, podważając krzywdzącą punktację ekspertów.

Widzowie programu Taniec z Gwiazdami oburzeni zachowaniem Iwony Pavlović względem Natsu

Udział Natalii Karczmarczyk w najnowszym sezonie hitu Polsatu budzi spore emocje. Popularna twórczyni internetowa z przeszłością w sportach walki próbuje swoich sił w ogólnopolskiej telewizji, ale jej sceniczne popisy mocno rozczarowują. Pierwszy odcinek ujawnił braki techniczne, choć uwaga skupiła się na skąpym stroju odsłaniającym ciało uczestniczki. Drugi tydzień rywalizacji przyniósł słabsze noty i wywołał prawdziwy skandal. Wściekli sympatycy youtuberki uderzyli w jurokę Iwonę Pavlović. Znana z surowości ekspertka przyznała parze zaledwie dwa punkty, dorzucając wyjątkowo kąśliwy komentarz na temat tańca influencerki i Wojciecha Kuciny.

Natsu dostała 2 od Pavlović. Maserak chłodno ocenił jej umiejętności

A to feler - westchnął seler. Natalio, ja nie jestem pewna, czy ty tańczyłaś tango. Ani nie miałaś ustawionej sylwetki, ani z Wojciechem (Kuciną, partnerem z "TzG" - red.). Wypadałaś z muzyki, ale pozostałe elementy nie miały nic wspólnego z tangiem. Ja twoją wrażliwość widzę. Ty na razie nie możesz przełamać lęku, że miliony cię oglądają. Ty musisz opanować siebie. Ty przecież tańczysz w tym programie dla siebie

Takie ostre słowa wygłosiła na wizji Iwona Pavlović. Szybko w obronie uczestniczki stanęli fani oraz sama Julia Wieniawa i inne gwiazdy.

Jaki Natsu ma typ faceta? Krótko podsumowała. Tego mogliście o niej nie wiedzieć

Julia Wieniawa wspiera Natsu po niskich ocenach w programie Taniec z Gwiazdami

Znana piosenkarka otwarcie skrytykowała surowy werdykt ekspertów oceniających występy w tanecznym show. Tych słów nie da się już wycofać, ponieważ użytkownicy internetu natychmiast wykonali zrzuty ekranu. Wiele wskazuje jednak na to, że gwiazda była pewna swoich racji i absolutnie nie zamierzała usuwać napisanego komentarza z sieci.

Za ostro Was ocenili! Naprawdę było fajnej! Nie mogłam oderwać wzroku od Was! I ta sukienka…

Taką opinię zamieściła w sieci aktorka. Wtórowały jej znane postaci z show-biznesu. Paulina Hornik uznała publicznie, że sędziowie wykazali się ogromną przesadą i wydali zbyt surową ocenę. Głos zabrała też Maja Bohosiewicz, kompletnie nie rozumiejąc przydzielenia dwóch punktów za tak dobry występ.

Maserak tłumaczy 2 dla Natsu. Co jest jej siłą?
