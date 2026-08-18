Oszustwo w Lublinie. 40-latek wyłudził od kobiety ponad 110 000 zł

Zatrzymanie mieszkańca powiatu włodawskiego w Okunince

Funkcjonariusze z Wydziału do walki z Przestępczością Przeciwko Mieniu lubelskiej komendy miejskiej zatrzymali 40-latka w okresie między 10 a 16 sierpnia 2026 roku. Do ujęcia mężczyzny doszło na terenie miejscowości Okuninka w związku ze zgłoszeniem 46-letniej mieszkanki Lublina. Kobieta powiadomiła służby, że padła ofiarą działań mieszkańca powiatu włodawskiego. Policjanci w toku czynności ustalili, że zatrzymany posługiwał się w kontaktach z nią fałszywymi danymi osobowymi.

Mechanizm wyłudzenia pieniędzy od mieszkanki Lublina

Z informacji przekazanych przez funkcjonariuszy wynika, że 40-latek nawiązał kontakt z pokrzywdzoną na początku 2026 roku. Przez kilka miesięcy budował jej zaufanie i zapewniał o planach stworzenia wspólnej przyszłości, co później połączył z propozycjami wspólnych inwestycji. Kobieta regularnie przelewała środki finansowe na konto wskazane przez mężczyznę. Pod pretekstem zakupu samochodu, telefonu komórkowego oraz nieruchomości gruntowej sprawca wyłudził od niej łącznie kwotę przekraczającą 110 000 zł.

Tymczasowy areszt i grożąca kara za oszustwa

Policjanci ustalili, że 46-latka jest jedną z kilku ofiar podejrzanego, który stosował powtarzalny schemat działania. Mężczyzna stwarzał pozory prowadzenia dobrze prosperującej firmy i nawiązywał z kobietami bliskie relacje, aby wzbudzić ich sympatię i zdobyć zaufanie. Po postawieniu zarzutów sąd zdecydował o zastosowaniu wobec niego tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy. Za popełnione oszustwa 40-latkowi grozi teraz kara do 8 lat pozbawienia wolności.

Apel policji o zachowanie ostrożności

W związku z tym zdarzeniem mundurowi apelują do mieszkańców o zachowanie szczególnej ostrożności i świadome rozporządzanie własnym mieniem. Funkcjonariusze proszą, aby nie przekazywać pieniędzy osobom nieznanym lub takim, do których nie mamy pełnego zaufania. Policja przypomina, że nierozważne dysponowanie środkami finansowymi może prowadzić do utraty życiowych oszczędności. Właściwa weryfikacja osób, z którymi wchodzimy w relacje finansowe, jest kluczowa dla bezpieczeństwa zgromadzonych funduszy.

Źródło: Policja.pl