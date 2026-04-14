Olga Kalicka przeszła na rygorystyczną głodówkę. Eksperci łapią się za głowy

Zaskakujący ruch znanej aktorki wprawił jej sympatyków w osłupienie. Olga Kalicka poinformowała o podjęciu wyjątkowo trudnego wyzwania. Gwiazda udała się z bliskimi na specyficzny urlop, podczas którego rozpoczęła ajurwedyjski proces detoksykacji. Pod tą egzotyczną nazwą kryje się po prostu kilkudniowy, drastyczny post i próba błyskawicznego zresetowania całego ciała.
Zobacz też: Olga Kalicka ujawnia kulisy nowej "Rodzinki.pl". Najpierw prawdziwa ciąża, później sztuczny brzuszek. Tego nie było w scenariuszu!
Olga Kalicka na restrykcyjnej głodówce. Lekarze ostrzegają
Sama artystka otwarcie przyznaje, że czeka ją wyjątkowo trudny czas. Zaplanowała bowiem pięć dób bez standardowych posiłków, opierając się wyłącznie na konkretnych rytuałach i bardzo surowym harmonogramie. Celem tego działania ma być kompleksowe oczyszczenie organizmu i umysłu. Olga Kalicka wprost deklaruje, że to dla niej potężny sprawdzian wytrzymałości.
Decyzja ta podzieliła internautów na entuzjastów i zagorzałych krytyków. Lekarze i dietetycy jednoznacznie wskazują, że skuteczność podobnych kuracji oczyszczających to głównie chwyt marketingowy. Medycy przypominają, że ludzkie ciało posiada naturalne mechanizmy filtrujące, a narządy takie jak nerki czy wątroba nieustannie usuwają zbędne substancje bez pomocy drastycznych postów.
Zobacz też: Baby boom w polskim show-biznesie. Kto powitał dziecko w 2025 roku?
Rozpoczynam dziś ajurwedyjskie oczyszczanie ~ panchakarmę. Przede mną 5 dni głodówki. Nie wiem, co się wydarzy, ale spróbuję podzielić się z Wami moimi odczuciami. Dzień 1 - o 8 rano już jestem totalnie głodna. Dajcie znać czy kiedykolwiek robiliście takie rzeczy? Ps. Oczyszczanie prowadzi moja wspaniała Przyjaciółka @rasayana_yoga_ayurveda ale nie myślcie, że z tego tytułu mam jakieś ulgi - podjadać nie wolno nikomu - czytamy we wpisie Olgi.
Medycy zwracają uwagę na jeszcze jeden istotny aspekt tego zjawiska. Przypływ pozytywnej energii po tego typu wyjazdach wynika zazwyczaj z relaksu, spokoju i dystansu do codziennych obowiązków, a nie z faktycznego odcięcia organizmu od pożywienia. Podsumowując, za poprawę nastroju odpowiada zmiana otoczenia, a nie radykalna dieta.
Niezależnie od opinii naukowców, moda na głodówki zdobywa coraz większą popularność. Kolejne osoby z pierwszych stron gazet rzucają się w wir podobnych kuracji, traktując je jako błyskawiczną receptę na doskonałe zdrowie. Niestety, reakcja na tak ekstremalne odcięcie kalorii bywa bardzo zróżnicowana i niebezpieczna. W internecie wybuchła burzliwa dyskusja między zachwyconymi fanami a zaniepokojonymi obserwatorami, do których dołączył dietetyk kliniczny Sebastian Dzuła.
NIE PRZEGAP: Olga Kalicka przed porodem zrobiła nietypową imprezę. O co chodzi w "mother blessing"?
Nie podważam w całości koncepcji Ayurwedy, natomiast warto sobie zadać racjonalne pytanie - w jakim celu robisz ten rzekomy „detoks”? Co to ma Ci dać? Jakie korzyści chcesz osiągnąć? I proszę bez ogólników w stylu „oczyścić się z toksyn”. Organizm potrzebuje energii, potrzebuje białka, antyoksydantów, witamin, składników mineralnych - i przez 5 dni chcesz mu to wszystko odebrać na rzecz.. w zasadzie czego? - pisze popularny w sieci Sebastian Dzuła (mgr dietetyk kliniczny).