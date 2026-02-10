Roxie i Kevin nie odpuszczają nawet w nocy. Co za kadry po 22:00!

W zdrowym ciele zdrowy duch! Z takiego założenia ewidentnie wychodzą Roksana Węgiel i Kevin Mglej, którzy dbają o swoją formę fizyczną nawet podczas wyjazdów. Artystka regularnie zamieszcza w mediach społecznościowych nagrania i zdjęcia z treningów, dając motywację tysiącom młodych fanów. Dla gwiazdy bycie w formie jest bardzo ważne w kontekście występów na scenie. Roxie nie tylko śpiewa, ale również tańczy, a połączenie tych dwóch aktywności wymaga nie lada koncentracji i kondycji. Piosenkarkę wspiera jej mąż Kevin, który na przestrzeni lat przeszedł niesamowitą metamorfozę. 29-latkowi udało się schudnąć ponad 30 kilogramów. Jak wyznał, to m.in. zasługa Roksany. Wokalistka nigdy jednak nie wymuszała na nim zmian, po prostu wzajemnie się inspirowali.

Dość dużo kilogramów zrzuciłem, bo jak poznawała mnie żona, to ważyłem 130 kilogramów. Ale ona nigdy mi nie powiedziała, żebym schudł. Nigdy nie dała mi poczucia, że może wizualnie odbiegam od ideału mężczyzny. Ale bardzo mądrze mnie podeszła, robiąc wszystko, aby moje życie treningowe było jak najłatwiejsze, czyli "Chodź na wspólny trening", "Chodź może razem pobiegamy", "Zobacz, jakie fajne buty do biegania, akurat były przecenione, kupiłam, masz". Ale nigdy to nie dało mi poczucia, że ja powinienem trenować, to było cwane i ja się w końcu wkręciłem w te treningi - opowiedział w Studiu Raban.

Roksana i Kevin Mglejowie na treningu

Okazuje się, że zakochani złapali bakcyla i nie odpuszczają nawet podczas wyjazdów. Późna pora to żadna wymówka. Roksana i Kevin zamieścili przed 23:00 relację z siłowni w Jaśle, rodzinnym mieście piosenkarki.

Trening trzeba zrobić - poinformował mąż Roxie, Kevin.

Na zdjęciu widzimy wokalistkę trzymaną jedną ręką przez jej ukochanego. Jak widać, można połączyć miłość i zajawkę do sportu, a wzajemne się wspieranie to fundament szczęśliwej relacji.

i Autor: roxie_wegiel/ Instagram