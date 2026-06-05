Ola Kot wspomina okładkę w Playboyu. Wciąż dostaje hejterskie wiadomości!

Ola Kot w "Gwiazdy przemują ESKA.pl"

Ola Kot to prezenterka, którą wiele osób pamięta z pytania "czego teraz słuchasz?". Przez wiele lat była największą gwiazdą stacji telewizyjnej ESKA TV, a teraz jest związana z TVN i ESKĄ. Niedawno pojawiła się w naszym studiu, aby wziąć udział w formacie "Gwiazdy przejmują ESKA.pl". W prawie godzinnej rozmowie z Maksymilianem Kluziewiczem poruszyła wiele momentów ze swojej kariery, w tym o kontrowersyjnej sesji dla magazynu Playboy. Wiele osób krytykuje gwiazdy, które decydują się na takie zdjęcia. Dlaczego Ola Kot się zdecydowała?

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Ola Kot o sesji dla Playboya

Ola Kot wspomniała, że kiedyś sesja okładkowa dla Playboya była uważana za coś prestiżowego.

Jeżeli spojrzymy na polski rynek, no to największe gwiazdy starały się o tę okładkę Playboya. Przecież mieliśmy na okładce Edytę Górniak i chyba Justynę Styczkowską i Kayah. Playboy był taki prestiżowy, luksusowy. Chociaż już w moich czasach, kiedy ja byłam, ten Playboy zaczął umierać. Ale nie zapomnę tego momentu, jak dostałam maila z Playboya z taką propozycją, bo ja sobie pomyślałam: "gdzie ja, człowiek bez biustu do Playboya? Kto w ogóle będzie tym zainteresowany?". Także to było na pewno szokujące, bo to była rzecz, której się kompletnie nie spodziewałam - mówi Ola Kot w rozmowie dla ESKA.pl.

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Wiele osób jej tego nie wybaczyło!

Ola Kot przyznała, że dla niektórych osób jest skreślona przez tę sesję zdjęciową. Dodała, że do dzisiaj dostaje nieprzyjmne wiadomości, które nawiązują do tego momentu.