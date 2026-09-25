Ola Ciupa odsłoniła to i owo na czerwonym dywanie. Tylko spójrzcie na jej nogi!

Plejada gwiazd na warszawskim pokazie mody. Kto się pojawił?

Warszawa gościła gwiazdy podczas premiery kolekcji Aziza z Danielem René pod szyldem LuNiche Avant Garden. To właśnie 24 września odbyło się to modowe wydarzenie, podczas którego zaprezentowano pokaz Mariusza Przybylskiego. Na ściance zapozowało wiele znanych twarzy, decydując się na iście jesienne kreacje - pełne ciemnych barw, przytulnych materiałów i wydłużonych fasonów.

Fotoreporterom z uśmiechem pozowała Joanna Jabłczyńska, która ostatnio znalazła się w centrum uwagi z powodu zawirowań wokół ekranizacji książki Katarzyny Grocholi. Aktorka wybrała na ten wieczór skromny, aczkolwiek subtelnie błyszczący czarny komplet, idealnie wpisujący się w wieczorny klimat. Czerń zdominowała również skórzaną stylizację Zosi Ślotały, a na ten sam uniwersalny kolor postawiła również Katarzyna Warnke.

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Czarne kreacje przełamała Misheel Jargalsaikhan, wybierając na ten wieczór szarą mini zestawioną z delikatnymi szpilkami. Odcienie szarości pojawiły się również u Mai Sablewskiej. Z kolei Ada Fijał zaskoczyła nieoczywistym połączeniem błękitu i bordowego koloru. Weronika Rosati z kolei przyciągała spojrzenia kreacją w kolorze intensywnego fioletu. Ten sam kolor, choć w formie delikatnego akcentu, zagościł w stylizacji Emilii Dankwy.

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Ola Ciupa eksponuje długie nogi w czarnej kreacji

Wszystkie zaproszone panie zaprezentowały się w bardzo stylowych i eleganckich kreacjach. Jednak to Ola Ciupa wzbudziła największe zainteresowanie. 36-latka pojawiła się w krótkiej sukience mini, do której dobrała obszerną marynarkę oraz szpilki. Uzupełnieniem całości były cienkie, czarne rajstopy, które optycznie wysmukliły i wydłużyły nogi celebrytki. Taka stylizacja to wyraźny znak, że sezon na nagie, opalone nogi dobiegł końca, ustępując miejsca jesiennym trendom.

Stylizacje z warszawskiego pokazu mody z pewnością mogą być inspiracją na nadchodzący jesienny sezon. Każda z gwiazd zaprezentowała własne, unikalne podejście do obowiązujących trendów. Jak wam się podobały ich stylizacje?

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