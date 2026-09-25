Ekstraklasa koszykarek. Kto powalczy o 92. mistrzostwo Polski?

Nowy sezon ekstraklasy koszykarek

Ekipa z Lublina rozpocznie zmagania w nowym sezonie 2026/27 w znacznie przebudowanym zestawieniu. W kwietniu Lotto AZS UMCS Lublin pokonało Eneę AZS Politechnika Poznań 3-1, sięgając po raz drugi po złoty medal i wracając na szczyt po trzech latach. Brązowy krążek wywalczyły koszykarki KSSSE Enea AJP Gorzów Wlkp., które prowadziły po sezonie zasadniczym i przystępowały do play-off z pierwszego miejsca.

Teraz walka o 92. mistrzostwo Polski zapowiada się niezwykle interesująco, a drużyna z Lublina musi udowodnić swoją wartość w nowym składzie. Zmagania w najwyższej klasie rozgrywkowej przyciągają uwagę kibiców z całego kraju, liczących na wysoki poziom sportowy.

Brak utytułowanego klubu

W nadchodzącym sezonie 2026/27 zabraknie drużyny VBW Gdynia. Ten 14-krotny mistrz Polski triumfował jeszcze w sezonie 2024/25, a jego nieobecność to znacząca zmiana w ligowych rozgrywkach. Najbardziej utytułowanym klubem w historii polskiej koszykówki kobiet pozostaje Wisła Kraków, która zdobyła mistrzostwo aż 25 razy.

Warto przypomnieć, że po raz pierwszy zmagania o mistrzostwo kraju rozegrano wiele lat temu, a pierwszy tytuł mistrzowski wywalczyła Cracovia w 1929 roku. Obecny sezon to kolejna karta w długiej historii kobiecej koszykówki w Polsce.